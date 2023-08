TWICE 5TH WORLD TOUR ”READY TO BE” IN JAPAN

チャン・グンソク Collecte de Zikzin トートバッグ

公式グッズペンライト

裸の少年 2021.2022 A盤

5/14に長居で一度だけ使用しました。

TREASURE ぬいぐるみ アサヒ

雨対策でビニール袋に入れていました。

◎ 専用



JO1 金城碧海 サイン入り 生写真

写真のトレカお付けします。

ASTRO ユンサナ トレカ

セットの価格です。

ゴールデンカムイ 限定 セット コレクション



SEVENTEEN ドギョム トレカセット

早々にお取引できましたら 5/16 昼に発送予定です。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

TWICE 5TH WORLD TOUR ”READY TO BE” IN JAPAN公式グッズペンライト5/14に長居で一度だけ使用しました。雨対策でビニール袋に入れていました。写真のトレカお付けします。セットの価格です。早々にお取引できましたら 5/16 昼に発送予定です。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

與真司郎 サイン キャンバスアート 卓上フォトボシュロム 平野紫耀 コンタクトケースSY様専用 パーカー単体