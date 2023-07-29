輝く高品質な モザンビーク 1 Escudo 1974 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

Mozambique 1 Escudo 1974

プルーフ硬貨 記念硬貨セット



年号、状態揃え【ウォーキングリバティハーフダラー銀貨5枚】手品、マジック

モザンビーク 1 Escudo 1974

純銀製小判 大淵銀器 桐箱入り 50ｇ



咸豊重寳当五十蘭州府

親戚が40～50年前に東南アジア、アフリカ大陸に在住していた頃のものです。

七福神開運護符 七福神 小判 純銀 開運 幸運



2020東京オリンピック・パラリンピック 記念硬貨

アンティークコイン

Silver Coin 2 japanese coin



★【1964年】東京オリンピック千円／プルーフ銀貨（９枚組）

アンティークコインは一品物です。

【証明書原本付】ジンバブエ100兆ドル ５枚、【PMG認証】1ドル 1枚

また、購入後のすり替え等が怖いので返品

スイスバンクインゴット10g

には対応致しかねます。

寛永通宝



1754 レゲンスブルク都市景観ターラー



議会開設 、裁判所百周年、 大阪万博、長野オリンピック5000円硬貨セット

#旧札

2021年 アセンション島 ヴィクトリア 10ポンド 2オンス 銀貨 PF69

#旧紙幣

5銭銀貨 3枚組

#旧貨幣

モザンビーク 1 Escudo 1974

#海外貨幣

日中平和友好条約締結10周年記念メダル２枚セット80g×２枚

#海外紙幣

【旭日50銭銀貨】『大竜絵柄』希少 古銭 3枚 コレクション

#外貨

アンドラ公国 2008 ルノワール 銀貨 世界の画家シリーズ 証明書付き

#コレクション

希少 ライオン 銀貨 古代コイン NGC

#コレクター

E.PLURIBUS UNUM 1885 モルガン キーホルダー

#アフリカ大陸

古銭、貨幣、コイン、永楽通宝

分類...古銭

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

Mozambique 1 Escudo 1974モザンビーク 1 Escudo 1974親戚が40～50年前に東南アジア、アフリカ大陸に在住していた頃のものです。アンティークコインアンティークコインは一品物です。また、購入後のすり替え等が怖いので返品には対応致しかねます。#旧札#旧紙幣#旧貨幣#海外貨幣#海外紙幣#外貨#コレクション#コレクター#アフリカ大陸分類...古銭

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

2000 Sterling Silver Proof Coin Setカナダ・クラシックオーナメントコイン (シルバープルーフ) 凹面鏡変形コイン新一円銀貨 (小型) 明治22年 UNC DETAILS (CLEANED)