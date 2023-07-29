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輝く高品質な モザンビーク 1 Escudo 1974 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

商品の説明

Mozambique 1 Escudo 1974
プルーフ硬貨　記念硬貨セット

年号、状態揃え【ウォーキングリバティハーフダラー銀貨5枚】手品、マジック
モザンビーク 1 Escudo 1974
純銀製小判 大淵銀器 桐箱入り 50ｇ

咸豊重寳当五十蘭州府
親戚が40～50年前に東南アジア、アフリカ大陸に在住していた頃のものです。
七福神開運護符　七福神　小判　純銀　開運　幸運

2020東京オリンピック・パラリンピック 記念硬貨
アンティークコイン
Silver Coin 2 japanese coin

★【1964年】東京オリンピック千円／プルーフ銀貨（９枚組）
アンティークコインは一品物です。
【証明書原本付】ジンバブエ100兆ドル ５枚、【PMG認証】1ドル 1枚
また、購入後のすり替え等が怖いので返品
スイスバンクインゴット10g
には対応致しかねます。
寛永通宝

1754 レゲンスブルク都市景観ターラー

議会開設 、裁判所百周年、 大阪万博、長野オリンピック5000円硬貨セット
#旧札
2021年 アセンション島 ヴィクトリア 10ポンド 2オンス 銀貨 PF69
#旧紙幣
5銭銀貨 3枚組
#旧貨幣
モザンビーク 1 Escudo 1974
#海外貨幣
日中平和友好条約締結10周年記念メダル２枚セット80g×２枚
#海外紙幣
【旭日50銭銀貨】『大竜絵柄』希少　古銭　3枚　コレクション
#外貨
アンドラ公国 2008 ルノワール 銀貨 世界の画家シリーズ 証明書付き
#コレクション
希少 ライオン 銀貨 古代コイン NGC
#コレクター
E.PLURIBUS UNUM 1885 モルガン　キーホルダー
#アフリカ大陸
古銭、貨幣、コイン、永楽通宝
分類...古銭

2000 Sterling Silver Proof Coin Set

商品の情報

商品の状態傷や汚れあり

カナダ・クラシックオーナメントコイン (シルバープルーフ) 凹面鏡変形コイン

新一円銀貨 (小型) 明治22年 UNC DETAILS (CLEANED)
Mozambique 1 Escudo 1974モザンビーク 1 Escudo 1974親戚が40～50年前に東南アジア、アフリカ大陸に在住していた頃のものです。アンティークコインアンティークコインは一品物です。また、購入後のすり替え等が怖いので返品には対応致しかねます。#旧札#旧紙幣#旧貨幣#海外貨幣#海外紙幣#外貨#コレクション#コレクター#アフリカ大陸分類...古銭

商品の情報

商品の状態傷や汚れあり

輝く高品質な モザンビーク 1 Escudo 1974 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

12分钟前

輝く高品質な モザンビーク 1 Escudo 1974 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

¥34,800 ¥19,836

(税込) 送料込み
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モザンビーク 1 Escudo 1974 | www.victoriartilloedm.com

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モザンビーク 1 Escudo 1974 | www.victoriartilloedm.com

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