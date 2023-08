ノースフェイス の海外規格のマウンパになります。

0736 ノースフェイス GORE-TEX 刺繍ロゴ マウンテンジャケット

購入先はアメリカノースフェイス のオンラインです。

GORE SEAM EXTENDED COLD WEATHER PARKA



数回着用しただけなので綺麗な方だと思います。

こちらの形のマウンパは、日本では未発売のモデルとなっておりアメリカでも今はモデルが変わって売られていないと思います。

色もオンライン限定色で即完売していました。

ダブルジッパーとなっておりフリースなどと繋げて着ることができるタイプです。

また脇の下にはチャックが付いており温度調整も容易なデザインとなっております。

サイズ M

あくまでも中古になりますので写真の確認、商品の状態確認などは必ずした上でご購入に進んでください。

また自身がアメリカで購入したものとなりますので間違いなく正規品です。商品購入後の問い合わせは受け付けませんので購入前に質問お願いします。

購入された方、は上記の内容を理解した上での購入とみなしますので、NC NRでお願いします。

TNF the north face supreme nike ronherman ロンハーマン ナイキ シュプリーム

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

