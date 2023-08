公式の店舗 正規品・新品DSQUARED2 ディースクエアード Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ブランドDSQUARED2

型番S79GC0003_S23009_980B

カラー980B/ブラック ホワイト

モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。

サイズ【cm】

【L】胸囲116肩幅50袖丈22.5着丈71

素材コットン100%

付属品タグ(※ショッパーは付属しておりません)

イタリアの大手セレクトショップで購入。

※上記に記入しましたサイズがございますので、希望のサイズをご連絡下さい。

配送について

こちらの商品は送料が本体代金に含まれております。

※在庫がある商品は基本的に3営業日以内の発送となります。

※日時指定をご希望のお客様は配達日時を注文日より4日後以降にご指定頂くことが可能です。

※沖縄・離島、一部地域は、通常の配送時間に加え4-5日ほどお時間をいただく場合がございます。

※配送の状況によりましてはご指定通りにお届けできない場合がございます。

商品について

※こちらの商品は並行輸入品となります。

※インポート商品に関しましては外箱のゆがみ、へこみ、擦れなど、若干の破損が見られる場合もございますが、初期不良には該当しませんので、ご理解の程お願い致します。(外箱のある場合)

※商品は予告なく若干の箇所が仕様変更になる場合がございます。

※衛生上ご使用後の返品交換は出来ません。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディースクエアード 商品の状態 新品、未使用

ブランドDSQUARED2型番S79GC0003_S23009_980Bカラー980B/ブラック ホワイトモニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。サイズ【cm】【L】胸囲116肩幅50袖丈22.5着丈71素材コットン100%付属品タグ(※ショッパーは付属しておりません)イタリアの大手セレクトショップで購入。※上記に記入しましたサイズがございますので、希望のサイズをご連絡下さい。配送についてこちらの商品は送料が本体代金に含まれております。※在庫がある商品は基本的に3営業日以内の発送となります。※日時指定をご希望のお客様は配達日時を注文日より4日後以降にご指定頂くことが可能です。※沖縄・離島、一部地域は、通常の配送時間に加え4-5日ほどお時間をいただく場合がございます。※配送の状況によりましてはご指定通りにお届けできない場合がございます。商品について※こちらの商品は並行輸入品となります。※インポート商品に関しましては外箱のゆがみ、へこみ、擦れなど、若干の破損が見られる場合もございますが、初期不良には該当しませんので、ご理解の程お願い致します。(外箱のある場合)※商品は予告なく若干の箇所が仕様変更になる場合がございます。※衛生上ご使用後の返品交換は出来ません。

