この度はご覧いただきましてありがとうございます。

当店で販売しております商品は全て鑑定済みの【正規品】ですのでご安心くださいませ。

#安心のショップアピリ

【USA製 カーハート】XLダックカバーオールジャケットカーキCarhartt.

万が一、商品説明や明らかに違う商品が届いた場合は返金対応させて頂きますのでご安心くださいませ。

【商品詳細】

ブランド:Lee(リー)

商品名:カバーオール デニムカバーオール メンズ LM6512-89

サイズ:2XL(44)

肩幅:約53.5cm

身幅:約65cm

袖丈:約67cm

着丈:約85cm

※素人平置き実寸サイズ

カラー:ネイビー

品番:LM6512-89

【素材・仕様】

素材構成: 100% コットン

【参考価格】

¥33,000

【商品状態】

タグ有未使用のとても綺麗な状態です。

【商品情報】

Leeを代表するアウターのカバーオール。しっかりとした厚みのある生地を使用しているので長く着用していただけます。

アウトレット品などのため完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。

気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

商品管理番号:A32-4095 A21 AH

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド リー 商品の状態 新品、未使用

