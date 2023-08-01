2022年春の アディダス オリジナルス プエルトリコトラックトップ 新品 ジャージ

アディダス オリジナルス プエルトリコトラックトップ 新品ADIDAS ORIGINALS プエルトリコ トラックトップ

【激レアXL☆US輸入90s】アディダス トレフォイル刺繍トラックジャケット



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製造：2006年

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未着用タグ付の新品

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サイズ：M オーバーサイズな作りでXL〜程度

GUCCI ジャージ グッチ 総柄

平置きで身幅約62cm 着丈約70cm 裄丈約86cm

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西ドイツ アディダス adidas デサント トラックジャケット 4号

カラー：RUNWHITE/COLLROYAL

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ホワイト×ロイヤルブルー

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背面の特大グラフィック

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両脇にポケット

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胸に刺繍

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在原みゆ紀着用色違いモデル 80s adidasトラックジャケット

デッドストックで出ることは無いと思いますのでよろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

アディダス オリジナルス プエルトリコトラックトップ 新品ADIDAS ORIGINALS プエルトリコ トラックトップ製造：2006年未着用タグ付の新品サイズ：M オーバーサイズな作りでXL〜程度平置きで身幅約62cm 着丈約70cm 裄丈約86cmカラー：RUNWHITE/COLLROYALホワイト×ロイヤルブルー背面の特大グラフィック両脇にポケット胸に刺繍袖のスリーストライプデッドストックで出ることは無いと思いますのでよろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

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