カラー···レッド ブラック 赤 黒

袖丈···半袖 長袖

季節感···春、夏、秋、冬

超美品 NIKE GOLF(ナイキ)

ナイロン ジャケット半袖 長袖ハーフジップ

レッド 赤 ゴルフ スポーツ アウトドア ナイキジャパン

ご覧頂きありがとうございます。

即購入大歓迎です。

㈱ナイキジャパン

品番/FA080105YNG (L)

参考価格/14,000+税

商品スペック

カラー /レッド系 ブラック系 マルチカラー

素材 /本体.裏地.ポリエステル100%

サイズ /L

身長/ 170cm〜180cm

商品説明

軽量ハーブジップベースのナイロンジャケット。

インナーメッシュ仕様です。

⭐︎半袖にも長袖にも変更可能です。

ジップでアジャスト可能ですので、体温管理やオールシーズン使えます。

ナイキゴルフ専用設計、ゴルフ等のスポーツやアウトドアに最適、商品の使用は3回、汚れ等は確認できません。

きれいなお品です。

実測サイズ

着丈/ 約73cm

身幅/ 約53cm

肩幅/ 約50cm

袖丈/ 約64cm(長袖時)

喫煙環境無し。

ペット飼育無し。

クリーニング済み。

使用.保管に伴う薄汚れ等がある場合がございます。

商品の採寸には若干の誤差がある場合がございます。

used品にご理解のある方のご購入をお願いします。

内容をご理解いただき、ノークレーム、ノーリターンで入札をお願いします。

申し訳ございませんがこちらの商品は値引き不可です^ ^

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキゴルフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···レッド ブラック 赤 黒袖丈···半袖 長袖季節感···春、夏、秋、冬超美品 NIKE GOLF(ナイキ)ナイロン ジャケット半袖 長袖ハーフジップ レッド 赤 ゴルフ スポーツ アウトドア ナイキジャパンご覧頂きありがとうございます。即購入大歓迎です。㈱ナイキジャパン品番/FA080105YNG (L)参考価格/14,000+税商品スペックカラー /レッド系 ブラック系 マルチカラー素材 /本体.裏地.ポリエステル100%サイズ /L身長/ 170cm〜180cm商品説明軽量ハーブジップベースのナイロンジャケット。インナーメッシュ仕様です。⭐︎半袖にも長袖にも変更可能です。ジップでアジャスト可能ですので、体温管理やオールシーズン使えます。ナイキゴルフ専用設計、ゴルフ等のスポーツやアウトドアに最適、商品の使用は3回、汚れ等は確認できません。きれいなお品です。実測サイズ着丈/ 約73cm身幅/ 約53cm肩幅/ 約50cm袖丈/ 約64cm(長袖時)喫煙環境無し。ペット飼育無し。クリーニング済み。使用.保管に伴う薄汚れ等がある場合がございます。商品の採寸には若干の誤差がある場合がございます。used品にご理解のある方のご購入をお願いします。内容をご理解いただき、ノークレーム、ノーリターンで入札をお願いします。申し訳ございませんがこちらの商品は値引き不可です^ ^よろしくお願いします。

