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最旬トレンドパンツ 【A.B.ELLIE】FLORAピアス ピアス(両耳用)

商品の説明

a.b.ellieのピアスです。
【美品】【箱あり】4℃ K18ピンクゴールド ピアス
公式サイトより個人輸入で購入しました。
専用JE343★高級 ダイヤモンド0.673ct プラチナ ピアス ソ付
挙式用に購入し、挙式の撮影の際に一度使用しました。
Jewellery: Reference and Price Guide
その後自宅にて大切に保管しています。
【未使用】4℃ プラチナ ダイヤモンド ピアス

【最終価格】K18 フープピアス　アクセサリー
とてもかわいくてお気に入りですが、使用する機会がないので出品します。
ピアス　k18 新品　即発送可能

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Ｋ18ＷＧ　ホワイトゴールド　星のダイヤモンド　ダンシング　ピアス
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カラー···ホワイト

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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a.b.ellieのピアスです。公式サイトより個人輸入で購入しました。挙式用に購入し、挙式の撮影の際に一度使用しました。その後自宅にて大切に保管しています。とてもかわいくてお気に入りですが、使用する機会がないので出品します。#abellie#エイビーエリー#ブライダル#挙式カラー···ホワイト

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商品の状態目立った傷や汚れなし

最旬トレンドパンツ 【A.B.ELLIE】FLORAピアス ピアス(両耳用)

25分钟前

最旬トレンドパンツ 【A.B.ELLIE】FLORAピアス ピアス(両耳用)

¥15,200 ¥11,400

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