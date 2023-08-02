最旬トレンドパンツ 【A.B.ELLIE】FLORAピアス ピアス(両耳用)

a.b.ellieのピアスです。
【美品】【箱あり】4℃ K18ピンクゴールド ピアス
公式サイトより個人輸入で購入しました。
専用JE343★高級 ダイヤモンド0.673ct プラチナ ピアス ソ付
挙式用に購入し、挙式の撮影の際に一度使用しました。
Jewellery: Reference and Price Guide
その後自宅にて大切に保管しています。
【未使用】4℃ プラチナ ダイヤモンド ピアス
【最終価格】K18 フープピアス アクセサリー
とてもかわいくてお気に入りですが、使用する機会がないので出品します。
ピアス k18 新品 即発送可能
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a.b.ellieのピアスです。公式サイトより個人輸入で購入しました。挙式用に購入し、挙式の撮影の際に一度使用しました。その後自宅にて大切に保管しています。とてもかわいくてお気に入りですが、使用する機会がないので出品します。#abellie#エイビーエリー#ブライダル#挙式カラー···ホワイト