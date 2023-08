【正規販売店】 S2W8 South2 West8 Baseball Cap S&T Emb. キャップ

ラスト1点のため早い者勝ちでお願いします。

South2 West8 のベースボールキャップ です。

スカル&ターゲットの刺繍のモデルです。

カラーはブラックベースにゴールドの刺繍です。

2023SSモデルです。

新品未使用品。

お探しの方は是非。

価格交渉は一切応じません。 支払能力のある、ご理解いただける方に表示価格にてお譲りします。 当方プロフィール欄の注意事項をお読みいただき、ご納得いただける方のみご検討お願いします。 よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド エスツーダブルエイト 商品の状態 新品、未使用

