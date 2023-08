TWICE 5TH WORLD TOUR ”READY TO BE” IN JAPAN

公式グッズペンライト

5/14に長居で一度だけ使用しました。

雨対策でビニール袋に入れていました。

写真のトレカお付けします。

セットの価格です。

早々にお取引できましたら 5/16 昼に発送予定です。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

