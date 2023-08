TWICE CANDYBONG∞

♪未開封トレカ9枚入りです

TWICE最新のペンライトです。

Qoo10で購入しました。

購入当初から箱に傷がありましたが(3枚目写真)商品に影響はありませんでした。

5/14の大阪公演で一度使用し、スタンド席かつ屋根ありの席だったため雨による動作不良等の不具合はありません。

(保護テープは剥がさずそのままです)

東京公演に間に合うよう、出来るだけ早く発送します。

TWICE

ペンライト

キャンディボン

candybong

JYP

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TWICE CANDYBONG∞♪未開封トレカ9枚入りですTWICE最新のペンライトです。Qoo10で購入しました。購入当初から箱に傷がありましたが(3枚目写真)商品に影響はありませんでした。5/14の大阪公演で一度使用し、スタンド席かつ屋根ありの席だったため雨による動作不良等の不具合はありません。(保護テープは剥がさずそのままです)東京公演に間に合うよう、出来るだけ早く発送します。TWICEペンライトキャンディボンcandybongJYP

