できる限り状態の良い作品を厳選して出品しておりますので、よければ「いいね!」・「出品者フォロー」をよろしくお願いします!

レア 限定20枚 Gold版 prefab77 西洋のバラ 直筆サイン kyne



【未使用】 限定品!はりたつお『 春を待つ』ジクレー版画 みなしごハッチ

■状態

山下清 「長岡の花火」版画 リトグラフ 画寸縦42cm×横59

・シート全体に薄いヤケがございます

【専用】平松礼二「モネの池・赤蜻蛉」【作家直筆サイン】

他、作品や額に目立ったキズや汚れはございません

西又葵 NAVEL GIRL'S



江戸伝承手摺り木版画 東海道五拾三次 続画 佐野喜版 広重 28枚

■作品説明

松山智一 ED75『Perfect All Alone Ironic blue

技法 リトグラフ

★版画★作者不詳 サイン有 ジクレー 風景★I34

限定部数 57/200

マリー・ローランサン

制作年 1964年

アブストラクトアート p.p 9/10

サイン 作家直筆サイン

少年ジャンプ Backside works SILKSCREEN No.36

レゾネNo.45

【額付】熊谷守一「朝顔」



秋山巌:版画『今日も事なし 凩(こがらし)に 酒量るのみ』

■サイズ

50sヴィンテージ*オールドノリタケ*古い 陶板画*鬼頭鍋三郎 画伯*額装*美術

画寸 48×66cm

中島千波 岩根絞椿

額寸 79.3×94.3×2.5cm

ジャック・ヴィヨンの銅版画 マルセル・デュシャンの兄弟



Yutaka Takayanagi 高柳裕 リトグラフ サイン付き

■付属品

限定300 ドラえもん 浮世絵 初版 版画

アクリル板使用額

【真作保証】 WCP GLITTER GORILLA

保存用箱付き

It’s A Living 「LOVE」リカルド ゴンザレス

取付用フック付き

Jun Oson Share Land シルクスクリーン ed50 ジュンオソン



児玉幸雄「パリの朝」リトグラフ E.A 直筆サイン入り 額縁入り フランス 洋画

■配送方法

56 妃 耶八先生 美人画 『バックオーライ』他 3作品

ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います

トムエバーハート スヌーピー ピーナッツ c



東州齋写楽撰の木版画頒布品

作品は真作でございます

アールビバン株式会社 西又葵 BLUE ANGEL 2 版画 ミクスドメディア

万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします

竹久夢二 木版画「小唄の女」大正5年発刊 絵入小唄集三味線草より C R4539



林静一 オリジナル木版画「儚夢(ろまん)」C

#ビュッフェその他作品はこちら

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

