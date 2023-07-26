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商品の説明

JIL SANDERの携帯電話ポーチです
ルイヴィトン・セカンドバッグ
JIL SANDERの刻印がカッコいいです
ルイヴィトン ポシェット・ヴォワヤージュMM タイガ ラマ M30423
写真のとおり裏にカードケースもついています
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商品の情報

ブランドジルサンダー
商品の状態新品、未使用

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JIL SANDERの携帯電話ポーチですJIL SANDERの刻印がカッコいいです写真のとおり裏にカードケースもついています幅10センチ、高さ17.5センチですカーフレザー100％ですスマホポーチショルダーポーチショルダーストラップネックポーチネックケースカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革ジル・サンダージルサンダーJILSANDER

商品の情報

ブランドジルサンダー
商品の状態新品、未使用

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41分钟前

売れ筋ランキングも掲載中！ 【新品】JIL SANDER　スマホポーチ その他

¥28,500 ¥15,960

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a990591

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コメント (10)

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