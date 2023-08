アークテリクスのソラノフーディです♪♪

アークテリクスは今年の新品が流通しておらずほぼ手に入らないので、中古市場でも高値で取引されております♪

アークテリクスの夏も着れるソフトシェルジャケットでも使いやすさは上位に君臨しております。

#アークテリクスS

#アークテリクスソラノ

#アークテリクスブラック

カラーはブラック♪

サイズはメンズS

身幅55センチ 着丈68センチ

状態

多少の使用感はありますが綺麗な商品となります♪

コメント歓迎☆

状態は当方の主観での確認となります。

気になる点は購入前にご理解して頂きたいのでお気軽にコメント下さい♪

古着ですので洗剤や防腐剤の匂いのする商品もございます。

引用検索

引用検索

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

カラー···黒

素材···ナイロン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アークテリクスのソラノフーディです♪♪アークテリクスは今年の新品が流通しておらずほぼ手に入らないので、中古市場でも高値で取引されております♪アークテリクスの夏も着れるソフトシェルジャケットでも使いやすさは上位に君臨しております。#アークテリクスS#アークテリクスソラノ#アークテリクスブラックカラーはブラック♪サイズはメンズS身幅55センチ 着丈68センチ状態多少の使用感はありますが綺麗な商品となります♪コメント歓迎☆状態は当方の主観での確認となります。気になる点は購入前にご理解して頂きたいのでお気軽にコメント下さい♪古着ですので洗剤や防腐剤の匂いのする商品もございます。引用検索フード···フードあり(取外し不可)季節感···春、秋、冬カラー···黒素材···ナイロン

