新品同様 ニューバランス M992EB 992 new balance 23.5cm スニーカー

商品名: New Balance ニューバランス

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M992 EB

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カラー:ブラック/グレー

【鑑定済み】MICHAEL KORS レディーススニーカー MK100665

サイズ:23.5cm

【新品・未使用】ニューバランス 996 White



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新品未使用、タグ付きです

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商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

商品名: New Balance ニューバランスM992 EBカラー:ブラック/グレーサイズ:23.5cm新品未使用、タグ付きです履く機会がなかなかないので、綺麗なうちに出品します。 自宅での保管になりますので、神経質な方は御遠慮下さい。探していた方はぜひご検討ください！即購入可能です◎どうぞよろしくお願いいたします。

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