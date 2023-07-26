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商品名: New Balance ニューバランス
●pellico sunny スリッポン
M992 EB
NIKEエア マックス ブリス SE
カラー:ブラック/グレー
【鑑定済み】MICHAEL KORS レディーススニーカー MK100665
サイズ:23.5cm
【新品・未使用】ニューバランス 996 White
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新品未使用、タグ付きです
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商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
ブランド
ニューバランス
商品の状態
未使用に近い
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商品名: New Balance ニューバランスM992 EBカラー:ブラック/グレーサイズ:23.5cm新品未使用、タグ付きです履く機会がなかなかないので、綺麗なうちに出品します。 自宅での保管になりますので、神経質な方は御遠慮下さい。探していた方はぜひご検討ください！即購入可能です◎どうぞよろしくお願いいたします。
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
ブランド
ニューバランス
商品の状態
未使用に近い
新品同様 ニューバランス M992EB 992 new balance 23.5cm スニーカー
375
8分钟前
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52,800
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(税込) 送料込み
1
11
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靴
スニーカー
ニューバランス M992EB 992 new balance 23.5cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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出品者
52cb794f
1196
本人確認済
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コメント (11)
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