商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シェラデザイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー...オレンジ柄・デザイン...無地素材...ナイロンライナー...ライナー取外し可フード...フードあり(取外し不可)季節感...春, 秋, 冬シェラデザイン✕バックナンバー マウンテンパーカー ボアベスト付きです❗名作、60/40(ロクヨン)クロスと言えばシエラデザイン❗そのシエラとバックナンバーのコラボジャケット❗取り外し可能なライナーのボアベスト付きで、3wayで使用できます❗カラーはマウンテンパーカらしいオレンジ。袖口やポケット入口を中心に薄汚れ、擦れありますが、全体的にはキレイな方です。このカッコ良さが分かる方、お待ちしております❗

