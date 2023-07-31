お知らせ ログイン 会員登録 出品
【はこぽす対応商品】 NEC <送料無料> ノートPC 1TB/Office有 VersaPro ノートPC

商品の説明

動作確認OKの中古品です。
NEC LaVie ノートパソコン Windows11 （L27）
一部傷や汚れがあります。
レノボ ノートパソコン Windows11 エクセル ワード DVDマルチ
Windows10アップグレード済。
MacBookPro A1278

上品な黒✨　東芝　新品SSD256GB　Wi-Fi　DVD　ノートパソコン
メモリ2GB → 4GBへ増量
ノートパソコンオフィス付き　メモリ8GB/新品SSD 512GB HP 455
ハードディスク320GB → 1TB(使用時間約4120時間)へ交換
MacBook Air M2 2022 ミッドナイト USキーボード

2019 APPLE MacBook Pro Intel 16inch
◇NECパソコン VK18EF-G VK18E/FW-G
Surface Laptop Go(8GB/128GB)アイスブルー
・サイズ：15.6型
最新Win11/CORE-i5/新品SSD/Office/HDMI/ブルーレイ
・タイプ：VF-G
Surface Go 2 Model 1901 純正ペン・キーボード付き
・型番：PC-VK18EFWDG
レノボ ThinkPad X1 Carbon GEN 4 | i5 第6世代
・OS：Windows10 Pro 64bit
〈バッテリー100%〉MacBook Air M1 2020 USキー
・CPU：インテル(R) Celeron(R) 1000M (1.80GHz)
apple MacBook pro 2015 大容量　ハイスペック　256GB
・メモリ：4GB
東芝 dynabook T560/58AB HDD無し（ジャンク品）
・ストレージ容量：1000GB
MacBook Pro Retina 2017 13inch スペースグレイ
・光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
DELL VOSTRO 14【匿名配送】【らくらくメルカリ便】
・有線LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ゲーミング 高性能i7 メモリ16GB GTX SSD2枚 Office2011
・無線LAN：IEEE802.11b/g/n
1台限定格安モバイルパソコン✨小型軽量✨️カメラ付きビデオ通話可能/初心者向け
・グラフィックアクセラレータ：インテル(R) HD グラフィックス(CPUに内蔵
新品 HP ノートパソコン オフィス win11 WEBカメラ マウス無し0
・USB 3.0(左側面×2)、USB 2.0(右側面×1)
★サクサク快適です♪Win11搭載★高性能i7搭載&高速SSD交換済★オフィス付
・Webカメラ：HD解像度(720P)対応カメラ／有効画素数92万画素
【TOSHIBA】ノートパソコン　dynabook T75/BW
・テンキー：有
msiゲーミングノートGF63 8RC-477JP ジャンク
・ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1
GPD WIN Max2 16GB/1TBモデル 国内正規代理店から購入
・Office2007（Word/Excel/Outlook/PowerPoint）インストール
値下げしましたMacBook Air 13inch 2017 8GB 128GB
・USBマウス・ACアダプタ有
★美品パナ ノートSZ6/i5/8gb/SSD256 office付き

【Office2021付／新品バッテリー／超美品】HP ENVY x360 13
即購入OKです。
Office2010 新品SSD 国内メーカー すぐ使えるノートパソコン
ご検討宜しくお願い致します。
✨2020年製✨Corei5✨SSD1TB✨NECハイスペックノートパソコン

ROG Strix G15 RX 6800M
#送料無料
Apple MacBook Pro 16インチ2019/保証有/充放電40回
#パソコン
【早いもの勝ち！】すぐに使えるノートパソコン✨初心者におすすめの１台
#日本電気
Let's note CF-SZ6 第7世代 Corei5 8GB 256GB
#デスクトップパソコン
山田亮平様　専用
#中古パソコン
noncyo様専用　GPD Pocket 2
#ノートPC

Win11 オフィス2021 VAIO i5 8GB 新品SSD1TB 初心者

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態傷や汚れあり

最新Windows11 サクサク動作! Core i5 ノートパソコン 東芝

大幅値下げ！MSX turboR FS-A1ST 本体

●hp ENVY x360 コンバーチブル Ryzen7 32GB 512GB

とっくん4649様　FujitsuノートパソコンWindows11オフィス付き
動作確認OKの中古品です。一部傷や汚れがあります。Windows10アップグレード済。メモリ2GB → 4GBへ増量ハードディスク320GB → 1TB(使用時間約4120時間)へ交換◇NECパソコン VK18EF-G VK18E/FW-G・サイズ：15.6型・タイプ：VF-G・型番：PC-VK18EFWDG・OS：Windows10 Pro 64bit・CPU：インテル(R) Celeron(R) 1000M (1.80GHz)・メモリ：4GB・ストレージ容量：1000GB・光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ・有線LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T・無線LAN：IEEE802.11b/g/n・グラフィックアクセラレータ：インテル(R) HD グラフィックス(CPUに内蔵・USB 3.0(左側面×2)、USB 2.0(右側面×1)・Webカメラ：HD解像度(720P)対応カメラ／有効画素数92万画素・テンキー：有・ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1・Office2007（Word/Excel/Outlook/PowerPoint）インストール・USBマウス・ACアダプタ有即購入OKです。ご検討宜しくお願い致します。#送料無料#パソコン#日本電気#デスクトップパソコン#中古パソコン#ノートPC

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態傷や汚れあり

【はこぽす対応商品】 NEC <送料無料> ノートPC 1TB/Office有 VersaPro ノートPC

37分钟前

【はこぽす対応商品】 NEC <送料無料> ノートPC 1TB/Office有 VersaPro ノートPC

¥10,900 ¥9,265

(税込) 送料込み
12
17
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

055148a

 1697

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (17)

055148a
【はこぽす対応商品】 NEC <送料無料> ノートPC 1TB/Office有 VersaPro ノートPC 【はこぽす対応商品】 NEC <送料無料> ノートPC 1TB/Office有 VersaPro ノートPC

当店一番人気】 <送料無料> NEC ノートPC VersaPro 1TB Office有

当店一番人気】 <送料無料> NEC ノートPC VersaPro 1TB Office有


当店一番人気】 <送料無料> NEC ノートPC VersaPro 1TB Office有

当店一番人気】 <送料無料> NEC ノートPC VersaPro 1TB Office有


当店一番人気】 <送料無料> NEC ノートPC VersaPro 1TB Office有

当店一番人気】 <送料無料> NEC ノートPC VersaPro 1TB Office有


楽天市場】ノートパソコン Office付き NEC VersaProシリーズ 15.6

楽天市場】ノートパソコン Office付き NEC VersaProシリーズ 15.6


ノートパソコン Office付き NEC VersaProシリーズ 新品SSD搭載 15.6インチ液晶 第4世代 Core i5搭載 Windows10 メモリ 4GB 新品SSD 256GB DVD-RAM HDMI ノートパソコン ノートPC 中古パソコン オフィス X1T【中古】 |

ノートパソコン Office付き NEC VersaProシリーズ 新品SSD搭載 15.6インチ液晶 第4世代 Core i5搭載 Windows10 メモリ 4GB 新品SSD 256GB DVD-RAM HDMI ノートパソコン ノートPC 中古パソコン オフィス X1T【中古】 |


NECノートパソコンVersaPro VAシリーズ/Intel/15.6型/MS Office H&B 2019/Win 10/第6世代CPU/8GBメモリ/128GB SSD/カメラ内蔵/NidiraのWIFI/HDMI/Bluetooth/DVD/中古ノートパソコン (メモリ8GB

NECノートパソコンVersaPro VAシリーズ/Intel/15.6型/MS Office H&B 2019/Win 10/第6世代CPU/8GBメモリ/128GB SSD/カメラ内蔵/NidiraのWIFI/HDMI/Bluetooth/DVD/中古ノートパソコン (メモリ8GB


当店一番人気】 <送料無料> NEC ノートPC VersaPro 1TB Office有

当店一番人気】 <送料無料> NEC ノートPC VersaPro 1TB Office有

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【はこぽす対応商品】 NEC <送料無料> ノートPC 1TB/Office有 VersaPro ノートPC
© www.inba.net, Inc.