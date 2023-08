★コメントなし即購入大丈夫です。

★値引きは致しておりません。

■MONSTA X 2020 PHOTOBOOK

XIESTA Ver.

COMMA Ver.

※DVDはどちらも目立ったキズはございません。

■ペンライト(動作OK)

■コレクションネーム(6種)

★コンディション★

中古商品になります。

付属品は画像のものが全てになります。

画像をご確認ください。

全体的に目立ったダメージ等はなく概ね良好な状態です。

細かな状態を気にされる方はご遠慮下さい。

よろしくお願いいたします。

ペット、喫煙ございません。

*084

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

