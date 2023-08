STELLA McCARTNEY

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステラマッカートニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

STELLA McCARTNEYステラマッカートニージレセットアップベストセットアップスーツピンクベージュ系二枚目はイメージです冬はタートルネック、ニットを着て着用できる為オールシーズン着用可能です♡ジレは比較的美品ですがパンツ小さなシミ、裾汚れ、擦れ感ありどちらもクリーニング済サイズ:36(S)パンツはゴムの為S〜M程度参考定価約30万円☆☆必ず読んでください☆☆※発送予定日については自己紹介に記載してますのでご覧下さいませm(__)mバッグ、アクセサリーなど、撮影用の為、付属しませんm(_ _)m商品状態、素材、サイズは画像からご確認お願いいたします☆中古品、素人保管品の為到着後の返品返金は受け付けておりません!細かい方、神経質な方のご購入はお断りします(>_<)

