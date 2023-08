○アイテム

Lサイズ

○上着

40サイズ(L相当)

肩幅27cm

身幅44cm

袖丈19cm

着丈100cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

美品です。

大きなダメージや汚れなどなく、

まだまだご着用いただけます。

※あくまで中古品なので、ご理解したうえで写真をよくご覧になり、ご購入下さいませ。

■類似商品

◾️購入場所

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

※ 全て大手ブランド取扱店にて鑑定済みの正規品となります。安心してお買い求めください。

○カラー

ネイビー

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

レディースのアイテムをお探しの方は

こちらもご覧ください(^^)

↓↓↓

#White_Shop…レディース

303P03310615

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテム美品 Burberry London バーバリー ロンドン ブルー ネイビー メガチェック 半袖ワンピース 大きいサイズLサイズ○上着40サイズ(L相当)肩幅27cm身幅44cm袖丈19cm着丈100cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態美品です。大きなダメージや汚れなどなく、まだまだご着用いただけます。※あくまで中古品なので、ご理解したうえで写真をよくご覧になり、ご購入下さいませ。■類似商品◾️購入場所 ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品※ 全て大手ブランド取扱店にて鑑定済みの正規品となります。安心してお買い求めください。○カラーネイビー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。レディースのアイテムをお探しの方はこちらもご覧ください(^^) ↓↓↓ #White_Shop…レディース303P03310615

