『2年保証』 宮脇咲良直筆サイン入りカード アイドル

AKB4811月のアンクレット大握手会抽選の直筆サインカードです。

BTS ジョングク うちわ フラッグ プレフォト セット



内田真礼 サイン入り写真

当方の名前が入ってしまっていますので、ご理解の上、ご検討いただければと思います。(写真では名前を便箋で隠しています。)

道枝駿佑 うちわ 5枚セット

状態はサイン後直ぐにビニール袋に入れて保管しましたので汚れも無く綺麗です。

【新品未開封】Jimin earring ジミン ピアス



トレカ①②

HKT48時代の直筆サインなので、コレクション性は高いと思います。

関西ちびぬい ぬい服 くまみみつきメンカラコーデセットオーダーページ なにわ男子



2PM ジュノ JUNHO メイキング、フォトブック セット

素人保管ですので、その辺りご理解よろしくお願い致します。

◎(プロフ必読)様



JO1グッズ【トレカ等】2

質問等はコメントにお願いします。

阿部亮平 SnowMan サマパラ アクスタ アクリルスタンド 2018



なにわ男子 大西流星 ちびぬい アクリルキーホルダー 公式写真

ルセラフィム

ここ様専用

LE SSERAFIM

あいみょん 愛の花 会場限定 マジカルバスルーム 特典 B3アートポスター 5本

アイズワン

M!LKペンライト

IZ*ONE

2015 SEVENTEEN CONCERT LIKE エスクプス8枚セット

#HKT48

SEVENTEEN Ode to you 直筆サイントレカ エスクプス

AKB48

AKB48 平田侑希さん 直筆メッセージ・サイン入り Tシャツ 限定5枚

グッズ

AKB48 49th選抜総選挙トロフィー 北川綾巴

写真

BE:FIRST マナト MANATO 会場限定ステッカー

ブロマイド

高野洸 Vacances サイン入り告知ポスター

#宮脇咲良

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

AKB4811月のアンクレット大握手会抽選の直筆サインカードです。当方の名前が入ってしまっていますので、ご理解の上、ご検討いただければと思います。(写真では名前を便箋で隠しています。)状態はサイン後直ぐにビニール袋に入れて保管しましたので汚れも無く綺麗です。HKT48時代の直筆サインなので、コレクション性は高いと思います。素人保管ですので、その辺りご理解よろしくお願い致します。質問等はコメントにお願いします。ルセラフィムLE SSERAFIMアイズワンIZ*ONE #HKT48AKB48グッズ写真ブロマイド#宮脇咲良

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

防弾少年団 happy ever after継続ハピエバ ジョングク トレカ公式Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICKKing&Princeペンライトセット