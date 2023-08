驚きの安さ BTS ジョングク 歴代ミニフォト K-POP/アジア

※切実にお譲り先探しておりますので購入意思のないいいね不要です。

閲覧ありがとうございます!

お写真見にくくて申し訳ございません。。。

グッズ卒いたしましたのでお譲り先探しております( ¨̮ )

1枚1枚のバラ売りは致しかねますが、

種類別でのバラ売りは検討致しますのでお気軽にご相談ください!

種類別のレートよりも大幅に値段下げておりますദി ᷇ᵕ ᷆ )♡

※全てまとめて購入してくださる方大優先、大歓迎です‪‪❤︎‬

下に種類記載致しますのでご確認ください↓

※古い順(古いほど出回り少)※

・HAPPY EVER AFTER (日本) コンプ

・LOVE YOURSELF (日本)コンプ

・LOVE YOURSELF (韓国) 1248

・SPEAK YOURSELF (日本) コンプ

・SPEAK YOURSELF FINAL (韓国) コンプ

・MAGIC SHOP (日本) コンプ

・MAP OF THE SOUL コンプ

・BANG BANG CON 123457

・SOWOOZOO コンプ+スペシャルカード

・PERMISSION TO DANCE コンプ+スペシャルカード

・PERMISSION TO DANCE ② コンプ+スペシャルカード

計89枚です!!!!!

全て自力でリアルタイムで集めたため確実に公式品でございます!!!

数量が多く混乱してしまう可能性があるので即購入×です( ¨̯ )

何かございましたらコメントお願い致します!!

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

