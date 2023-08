● ブランド : EYEVAN

● モデル : Cassady 2019A/W Collection

● サイズ : 46□21-145

● カラー : PBK(ピアノ ブラック)

● レンズ : デモレンズ

⇒ イベントのプレゼント用として購入

● 定価 : 33,000円

● 備品 : EYEVANのケース つきます。

フロント・テンプルが

一体となったシルエットが美しく、

クラウンパントをEYEVANらしくアレンジした、

男女問わず似合いやすく、かけやすいモデル。

また、オリジナルのゴールドの合口が

高級感を感じさせます。

2022年の夏、

イベントのプレゼント用として購入しましたが、

使用することなく、

自分も別モデルの黒縁メガネを購入したので

ほぼ新品状態のこちらをお譲りいたします。

気に入られた方!

流行に関係なく

かけやすい黒縁メガネをお探しの方!

ぜひご購入よろしくお願いいたします。

⇒ 常識の範囲内でしたら

お値下げ交渉受け付けています。

お気軽にコメントくださいませ。

EYEVAN

EYEVAN7285

moscot モスコット

AHLEM アーレム

yuichi toyama ユウイチ トヤマ

YELLOWS PLUS イエローズ プラス

CUTLER AND GROSS カトラーアンドグロス

LESCA レスカ

TOM FORD トムフォード

OLIVER GOLDSMITH オリバーゴールドスミス

DITA ディータ

JULIUS TART OPTICAL

ジュリアスタートオプティカル

ayame アヤメ

OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ

999.9 フォーナインズ

金子眼鏡

