●サイズ

縦:34cm

横:46cm

マチ:12cm

持ち手:20cm

重さ2500g

●状態

若干の使用感はあるが、目立つダメージや汚れはない

外:若干のスレ傷がありますが、目立つ傷ではありません

内:目立つ傷汚れ無し。

持ち手:目立つ傷汚れ無し。

●ブランド

バリー

BALLY

●カラー/デザイン/ポイント

ダークグリーン 深緑

ダイヤルロック

( 暗証番号 0000 )

ビジネスバッグ

アタッシュケース

A4収納可能

●素材

レザー 本革

●ポイント

メインポケット:ダイヤルロック式

外装:無し

内装:オープンポケット×3

オープンポケット×3

ペン入れ×3

●付属品

無し

●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場

BtoBオークション

こちらの商品は鑑定済商品です

※サイズ感は参考程度に。実寸でのご確認をお願い致します

※採寸は平置きです。また、若干の誤差はご了承ください

※取り置き(専用)は対応しておらず先にご購入いただいたお客様優先です

※中古品ですので商品状態を良くご確認の上

ご検討お願い致します。

記載の無い細かなダメージ等がある場合もございます。予めご了承ください

※その他の事項はプロフィールをご確認ください

商品の情報 ブランド バリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆即購入大歓迎☆☆いいね!キープ大歓迎☆▪️バッグ類はコチラ▪️#エスセレクトバッグ▪️全商品はコチラ▪️#エスセレクト全商品▪️フォロー割▪️~4999円 → 10%割引5000円~ → 一律500円割引※ご購入前にフォローをしていただき『フォロー割希望』とコメントください●サイズ縦:34cm横:46cmマチ:12cm持ち手:20cm重さ2500g●状態若干の使用感はあるが、目立つダメージや汚れはない外:若干のスレ傷がありますが、目立つ傷ではありません内:目立つ傷汚れ無し。持ち手:目立つ傷汚れ無し。 ●ブランドバリーBALLY●カラー/デザイン/ポイントダークグリーン 深緑ダイヤルロック( 暗証番号 0000 )ビジネスバッグアタッシュケースA4収納可能●素材レザー 本革●ポイントメインポケット:ダイヤルロック式外装:無し内装:オープンポケット×3 オープンポケット×3 ペン入れ×3 ●付属品無し●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場BtoBオークションこちらの商品は鑑定済商品です※サイズ感は参考程度に。実寸でのご確認をお願い致します※採寸は平置きです。また、若干の誤差はご了承ください※取り置き(専用)は対応しておらず先にご購入いただいたお客様優先です※中古品ですので商品状態を良くご確認の上 ご検討お願い致します。 記載の無い細かなダメージ等がある場合もございます。予めご了承ください※その他の事項はプロフィールをご確認ください

