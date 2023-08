ブランド名

/ニードルス × ビームス

商品名

メンズ ミリタリーシャツ上下 セットアップ

状態

目立った汚れもなく状態も良いですが神経質な方はご遠慮ください。

ニードルスのBeams別注シャツパンツ上下セットアップになります。

ニードルスのバタフライロゴが上下刺繍されておりこれからの季節にピッタリなセットアップかと思います。

バタフライロゴ入りの収納袋付きで上M下Lサイズとなっております。

上

サイズ M

着丈:74cm

身幅:57cm

袖丈:61cm

肩幅:47cm

下

サイズ L

総丈:62cm

股下:29cm

ウエスト:47cm

※素人採寸ですのでご了承ください。

色:緑、グリーン

※AACD加盟店にて購入

#Needles

#Beams

#ニードルス

#ビームス

#刺繍

#セットアップ

#シャツ

#長袖

#パンツ

#バタフライ

#蝶々

003

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド名Needles × Beams/ニードルス × ビームス商品名メンズ ミリタリーシャツ上下 セットアップ状態目立った汚れもなく状態も良いですが神経質な方はご遠慮ください。ニードルスのBeams別注シャツパンツ上下セットアップになります。ニードルスのバタフライロゴが上下刺繍されておりこれからの季節にピッタリなセットアップかと思います。バタフライロゴ入りの収納袋付きで上M下Lサイズとなっております。上サイズ M 着丈:74cm 身幅:57cm 袖丈:61cm 肩幅:47cm下サイズ L 総丈:62cm 股下:29cmウエスト:47cm※素人採寸ですのでご了承ください。色:緑、グリーン※AACD加盟店にて購入#Needles#Beams#ニードルス#ビームス#刺繍#セットアップ#シャツ#長袖#パンツ#バタフライ#蝶々003

