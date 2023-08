ビリケン商会 ソフトビニールフィギュア

「手塚治虫キャラクターワールド」

【ヒゲオヤジ(サイズ:21cm)】

【お茶の水博士(サイズ:21cm)】

【アセチレンランプ(サイズ:頭頂22cm・ランプ26cm)】

【ハムエッグ(サイズ:23cm)】

4体セット

開封品

1990年発売

各フィギュアには購入時からの

塗装のムラ、はみ出し、キズがあります。(写真参照)

バラ売り不可です。

30年以上前の商品であること、家庭内保管であることを

ご理解いただける方のみご購入下さい。

当家には喫煙者・ペットはいません。

それぞれをプチプチで包装し、段ボール箱に入れて発送します。

#ビリケン商会

#ソフビフィギュア

#ソフトビニールフィギュア

#手塚治虫

#手塚治虫キャラクターワールド

#ヒゲオヤジ

#お茶の水博士

#アセチレンランプ

#ハムエッグ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ビリケン商会 ソフトビニールフィギュア「手塚治虫キャラクターワールド」【ヒゲオヤジ(サイズ:21cm)】【お茶の水博士(サイズ:21cm)】【アセチレンランプ(サイズ:頭頂22cm・ランプ26cm)】【ハムエッグ(サイズ:23cm)】4体セット開封品1990年発売各フィギュアには購入時からの塗装のムラ、はみ出し、キズがあります。(写真参照)バラ売り不可です。30年以上前の商品であること、家庭内保管であることをご理解いただける方のみご購入下さい。当家には喫煙者・ペットはいません。それぞれをプチプチで包装し、段ボール箱に入れて発送します。#ビリケン商会#ソフビフィギュア#ソフトビニールフィギュア#手塚治虫#手塚治虫キャラクターワールド#ヒゲオヤジ#お茶の水博士#アセチレンランプ#ハムエッグ

