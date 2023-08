ご覧頂きありがとうございます。

上下セットになります。

補正下着のMARUKOの下着

モンマリエのブライダルインナー

プレシャスホワイトになります。

胸元のチャームは取り外しできます。

結婚式予定のある方、当日だけでなく、

結婚式に向けてボディメイクすることで体型が変化し

綺麗なボディラインに近づけると思います。

MARUKO モンマリエ プレシャスホワイト

スリーインワン E70

サイズ:アンダーバスト70

バスト90

現在の定価52800(税込)〜

ロングガードルM

サイズ:ウエスト61〜67

ヒップ83〜93

現在の定価39600(税込)〜

結婚式前後に着用していました。

その後ホームクリーニングし、保管していました。

スリーインワンは目立った毛玉や毛羽立ちはみられません。

オフホワイトで、クリーム色かかっています。

ロングガードルは、内側に汚れが3箇所あります。

他の色のショーツを履いた時に色がうつったと思われます。

気にされる方はご遠慮下さい。(写真10枚目参照)

表から見ると汚れはほぼわかりません。(8枚目参照)

どちらも、補正力は問題なく抜群です。結婚式に向けての一時的な着用であれば、まだまだ使用していただけるかと思います。

※商品の状態が新品未使用で選択してますが、使用してます。

ご注意ください。

素人の確認にはなりますので検品時見落としあるかもしれませんので、ご了承ください。

中古品にはなりますので、ご理解、ご了承頂ける方よろしくお願い致します。

ご不明な点がございましたら、コメント下さい。

また、上下バラ売り、値下げなど気になることがあればコメント下さい。

#結婚式

#ブライダル下着

#マルコ

#MARUKO

#補正下着

#ボディメイク

#ガードル

カラー···ホワイト

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

