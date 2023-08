リーバイス 70502 01です。

セカンド 507xxの形と同じモデルです。

サイズ表記 XL

肩幅:52cm

身幅:64cm(両脇下の間)

着丈:57cm(襟元~裾まで)

袖丈:62cm(袖上側の肩付根から袖先まで)

素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。

made in ITALY

92年11月製造

人気のユーロリーバイスの中でも激レアな品番です。さらに70502は、品番に続く番号が製造年によって01から04までふられており、01は同品番の中でも最も初期のモデルであり、同じ品番の中でもさらにレアなアイテムです。

シルエットや生地感がオリジナルに近く、自分はバレンシア製をはじめ、色んなレプリカをコレクションしていますが、レプリカの中では、一番オリジナルを再現できたモデルだと感じます。

着用時は目立ちませんが、胸部分に簡易なリペア跡があります。大きな傷ではないので、そのまま着用しても問題はないですが、気になる方はプロのお直し屋さんで綺麗にリペアできると思います。写真参照

その他は真っ紺で状態も良いです。

オリジナルのビッグサイズで状態が良いものは高くなりすぎて、90sあたりのレプリカも数が減り、高騰してきていますので、これから価格が下がることは無いと思います。

目立った汚れ等はありませんが、新品を求められる方、わずかなホツレ、色あせ等でも気になる方は入札をお控えください。

コレクションの整理のため、出品中です。

そのほかにもアメカジ関連のコレクションを多数出品中ですので、ご覧ください。

#sou0106の出品アイテム

検索用

シャドーチェック

ハーレーダビッドソン

ハーレー

ポロ

ラルフローレン

ラルフ

ビックマック

ネルシャツ

チェック

ヘビーネル

BIGMAC

BICMAC

ビッグマック

シアーズ

SEARS

BIGYANK

BIG YANK

ビッグヤンク

ビックヤンク

PAYDAY

ペイデイ

ヘラクレス

タウンクラフト

Towncraft

ピルグリム

オンブレ

visvim

ミヤギヒデタカ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

リーバイス 70502 01です。セカンド 507xxの形と同じモデルです。サイズ表記 XL肩幅:52cm 身幅:64cm(両脇下の間) 着丈:57cm(襟元~裾まで) 袖丈:62cm(袖上側の肩付根から袖先まで)素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。made in ITALY 92年11月製造人気のユーロリーバイスの中でも激レアな品番です。さらに70502は、品番に続く番号が製造年によって01から04までふられており、01は同品番の中でも最も初期のモデルであり、同じ品番の中でもさらにレアなアイテムです。シルエットや生地感がオリジナルに近く、自分はバレンシア製をはじめ、色んなレプリカをコレクションしていますが、レプリカの中では、一番オリジナルを再現できたモデルだと感じます。着用時は目立ちませんが、胸部分に簡易なリペア跡があります。大きな傷ではないので、そのまま着用しても問題はないですが、気になる方はプロのお直し屋さんで綺麗にリペアできると思います。写真参照その他は真っ紺で状態も良いです。オリジナルのビッグサイズで状態が良いものは高くなりすぎて、90sあたりのレプリカも数が減り、高騰してきていますので、これから価格が下がることは無いと思います。目立った汚れ等はありませんが、新品を求められる方、わずかなホツレ、色あせ等でも気になる方は入札をお控えください。コレクションの整理のため、出品中です。そのほかにもアメカジ関連のコレクションを多数出品中ですので、ご覧ください。#sou0106の出品アイテム

