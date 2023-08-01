【2022?新作】 M.ZUIKO OLYMPUS 40-150mm R#1063 F4.0-5.6 レンズ(ズーム)

www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
#1625895
【最終値下げ】富士フィルム フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS
タムロン TAMRON 望遠ズームSP 70-200mm F2.8 ニコン
数ある商品の中から当方の商品をご覧いただき
美品◆シグマ 170-500mm 1:5-6.3APO DG キャノン
本当にありがとうございます。
【美品】SONY FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G
美品 タムロン 17-70mm F2.8 ソニーEマウント
真心を込めて迅速丁寧にお取引させて頂きます。
大人気 キャノン☆望遠レンズ Canon EF 75-300mm III
今回ご紹介させて頂く商品はこちらです。
■手振れ キャノン用 SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm f4.8−6.7 Ⅱ
「オリンパス OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R」
未使用E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
Canon EF 70-300mm 1:4-5.6 IS USM 夏の行楽に
OM-Dシリーズ、PENシリーズにも対応
SONY eマウント単焦点 E 50mm F1.8 OSS /SEL50F18
ニコン用 SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS
最大300mm相当の望遠ズーム
【Q様専用】SONY SEL70200G FE 70-200mm F4 G OS
【yama様専用】Canon EF70-200F4L IS USM
高速&静音のオートフォーカス“MSC機構”を搭載
TAMRON SP AF 28-75mm F/2.8 キャノン用
完動美品2本セット♪EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM♪
ZEISS Touit 1.8 32 Xマウント カメラレンズ
■ 外観コンディション
OLYMPUS M.ZUIKO 40-150mm F4.0-5.6 R#1063
【美品】Nikkor 135mm f/2.8
スレありますが、
CANON ZOOM LENSEF70-200mm 1:2.8l
目立つキズはありません。
MINOLTA AF APO 70-200mm 2.8 D SSM ★完動品！
全体的に綺麗な状態です。
TAMRON AF 17-50mm f/2.8 XRDiⅡ SP NIKON
新品級TOKINA AT-X PRO SD 12-24mm F4 nikon用1
大きめの写真にてご確認ください。
Canon EFレンズ EF70-200mm F4L USM
Nikon 18~300mm 3.5-5.6G ED AF-S 高倍率レンズ
■ 光学コンディション
SONY ソニー カメラレンズ SEL50M28 レンズ保護フィルター付き
美品 タムロン 16-300mm Di VC PZD MACRO ニコン用
チリホコリも少なく、
TAMRON SP AF70-200mm F2.8 Di LD ペンタックス
もちろんカビやクモリもありません。
広角TAMRON AF10-24mm F3.5-4.5 DiII VC HLD
綺麗な光学です。
★美品★ Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM
【新品】XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS
■ 動作チェック
【レンズ状態良好】AF-S 70-200mm f2.8G
Canon EF70-200 F2.8L IS Ⅱ USM キャノン レンズ
各種動作確認済みとなっております。
ニコン NIKON AF NIKKOR 70-210mm F4
問題なくお使い頂けます。
Canon ＥＦ 24-105mm f4Ｌ
富士フイルム XC50-230mm F4.5-6.7 OIS II シルバー
万が一記載以外不具合があった場合返品対応させて頂きます。
Canon EF-M 11-22mm STM☆超広角レンズ☆3804-1
安心してご購入頂ければと思います。
SONY FE 50mm F1.8 SEL50F18F
☘️極美品☘️Canon EF-S 55-250mm IS STM フィルター付！
◆お届けする内容◆
OLYMPUS (オリンパス) M.ZUIKO 7-14mm F2.8 PRO
・レンズ本体
ニコン Ai AF-S Nikkor ED 28-70mm F2.8D 大三元
・レンズフロントキャップ
大口径レンズ♪ SIGMA(Canon用) 28-70mm F2.8 #5318
・レンズリアキャップ
SONY 100-400 F2.8 GM OSS SEL70200GM
タムロン SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD Nikon
※商品画像に写っているものが付属致します。
Super-Takumar 135mm Ｆ2.5 ズームレンズ♪
タムロン レンズ
キヤノン 望遠 レンズ 100-300mm Canon キャノン 送料無料
——
パナソニック 望遠ズームレンズ マイクロフォーサーズ用 ルミックス 遠方レンズ
期間限定お値下げ Canon EF16-35mm F4L IS USM
□ 発送方法について
Nikon AF-S DX 18-300mm F3.5-5.6 G ED VR
□ 安心返品対応サービスについて
Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR
□ 注意事項について
【SIGMA】17-70mm F2.8-4 DC OS Contemporary
EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM APS-C用
上記項目については、
SIGMA 12-24mm F4.5-5.6 EX DG Nikon
プロフィールをご確認頂ければ幸いです。
シグマ 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM Fマウント
ソニー Sony SEL24F18Z Sonnar 24mm F1.8 単焦点
——
AF Nikkor 18～35mm F3.5～4.5D
（sho様専用）OLYMPUS ED12-60mm F2.8-4.0 SWD
他にも出品しています。
Kenko Tokina 11-16mm
よろしければご覧ください。
ニコン Nikon ED AF-S NIKKOR 17-35mm F2.8
#MGgan
SIGMA 8-16mm F4.5-5.6DC HSM（sonyAマウント）
商品の情報
商品のサイズ
ニコンFマウント
ブランド
オリンパス
商品の状態
やや傷や汚れあり
Tokina AT-X PRO SD 12-24mm F4 DX II ニコン
maro's様専用
TAMRON 17-28F2.8 DI III SonyE
TAMRON SP AF70-200mm F2.8 Di ペンタックスA001
m.zuiko digital ed 14-150mm f4.0-5.6
OLYMPUS 電動パンケーキレンズ M.ZUIKO 14-42mm シルバー
新品同様M.ZUIKO 40-150 F2.8 PRO 1.4xテレコンキット
70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD ソニーEマウント
【訳あり】 Canon EF 35-350mm F3.5-5.6 L USM
#1625895数ある商品の中から当方の商品をご覧いただき本当にありがとうございます。真心を込めて迅速丁寧にお取引させて頂きます。今回ご紹介させて頂く商品はこちらです。「オリンパス OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R」OM-Dシリーズ、PENシリーズにも対応最大300mm相当の望遠ズーム高速&静音のオートフォーカス“MSC機構”を搭載■ 外観コンディションスレありますが、目立つキズはありません。全体的に綺麗な状態です。大きめの写真にてご確認ください。■ 光学コンディションチリホコリも少なく、もちろんカビやクモリもありません。綺麗な光学です。■ 動作チェック各種動作確認済みとなっております。問題なくお使い頂けます。万が一記載以外不具合があった場合返品対応させて頂きます。安心してご購入頂ければと思います。◆お届けする内容◆・レンズ本体・レンズフロントキャップ・レンズリアキャップ※商品画像に写っているものが付属致します。 ——□ 発送方法について□ 安心返品対応サービスについて□ 注意事項について上記項目については、プロフィールをご確認頂ければ幸いです。——他にも出品しています。よろしければご覧ください。#MGgan
商品の情報
商品のサイズ
ニコンFマウント
ブランド
オリンパス
商品の状態
やや傷や汚れあり
【2022?新作】 M.ZUIKO OLYMPUS 40-150mm R#1063 F4.0-5.6 レンズ(ズーム)
375
57分钟前
【2022?新作】 M.ZUIKO OLYMPUS 40-150mm R#1063 F4.0-5.6 レンズ(ズーム)
¥
10,400
¥
8,840
(税込) 送料込み
5
10
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
カメラ
レンズ(ズーム)
M.ZUIKO OLYMPUS 40-150mm R#1063 F4.0-5.6
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
1d9276c35
1540
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (10)
【2022?新作】 M.ZUIKO OLYMPUS 40-150mm R#1063 F4.0-5.6 レンズ(ズーム)
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥35,600
¥20,292
❁美品❁Canon EF 70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM
¥13,400
¥11,390
ソニー E PZ 16-50mm F3.5-5.6 （APS-C用） ♯0303
¥49,700
¥27,335
SIGMA 150-500mm F5-6.3 APO DG OS HSM 元箱
¥33,500
¥19,095
SIGMA 56mm F1.4 DC DN ソニーEマウント用
¥200,000
¥92,000
レンズ Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
¥13,000
¥11,050
❇️オリンパス 電動ズームレンズ 14−42mm
¥18,000
¥13,500
コンタックス Vario-Sonnar T 80-200mm F4 MMJ
¥32,000
¥18,240
TAMRON 単焦点 レンズ 35mm F1.8 Canon用
¥18,000
¥13,500
Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8
¥51,000
¥27,540
【最終値下げ】富士フィルム フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS
¥45,000
¥24,750
美品◆シグマ 170-500mm 1:5-6.3APO DG キャノン
¥81,000
¥42,930
美品 タムロン 17-70mm F2.8 ソニーEマウント
¥37,800
¥21,546
■手振れ キャノン用 SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS
¥12,900
¥10,965
未使用E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
¥16,980
¥12,735
SONY eマウント単焦点 E 50mm F1.8 OSS /SEL50F18
¥85,000
¥45,050
【Q様専用】SONY SEL70200G FE 70-200mm F4 G OS
¥16,500
¥12,375
TAMRON SP AF 28-75mm F/2.8 キャノン用
¥48,000
¥26,400
ZEISS Touit 1.8 32 Xマウント カメラレンズ
¥74,800
¥39,644
【週末限定値下げ】美品 マルニ MARNI ショルダーバッグ トランクミニ
¥10,000
¥8,500
LEVIS リーバイス デニムジャケット
¥60,000
¥32,400
MIUMIU 2way ハンドバッグ 黒
¥19,000
¥14,250
パナソニック スマートビエラ 47インチ LED液晶テレビ TH-L47DT60
¥57,000
¥30,780
PS5本体 CFI1200-A
ホーム
【2022?新作】 M.ZUIKO OLYMPUS 40-150mm R#1063 F4.0-5.6 レンズ(ズーム)
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.