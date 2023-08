【希望者のみラッピング無料】 定価7万！今年のトレンド古着ビンテージスタジャン！シティボーイ！ライダース スタジャン

東洋のスタジャンです!

何年も着てるスタジャンですが今が1番カッコイイ状態で

新品のカチカチなごわつき感も無く

マフラーなど巻いてオシャレに着こなせるスタジャンです!

バックプリントが無く逆に落ち着いた感じが世代関係なく着れます

他のサイトでも出品しておりますので売り切れ次第削除させて頂きます。

肩幅 なしcm

身幅

着丈

袖丈 (首~)

ハリウッドランチマーケット ブルーブルー GAIJINMADE ビームス BEAMS シップス SHIPS ジェットブルー ジャーナルスタンダード エディフィス 417 チャオパニック ティピー ナノユニバース トゥモローランド エディション ワンダーランド アーバンリサーチ ROSSO DOORS ITEMS ユナイテッドアローズ グリーンレーベルリラクシング B&Y モンキータイム ナイキ NIKE アディダス adidas オリジナルス KAPPA FILA アンリラクシング トミーヒルフィガー ラコステ GUESS アトモス 印 セブンデイズサンデー モノマート HARE レイジブルー ラコレ ニコアンド フリークスストア バナナリパブリック アバハウス チープマンデー アンライバルド ダファー ファクトタム ニクソン チャンピオン PUMA レッドカード KATO' AKM WJK MHL. A.P.C グローバルワーク ベルシュカ ZARA H&M ユニクロ 無印良品 フーズフー W.W.G タケオキクチ リーバイス リーボック ニューバランス コンバース VANS ディーゼル リプレイ フランクリン&マーシャル ミルスペック SLY エレメント カンゴール GOWEST アメリカンラグシー GAP CHUMS カルバンクライン コロンビア パタゴニア CITERA KELEN フレッドペリー ベイフロー レリューム インヘリット

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

