ご覧いただきありがとうございます。

商品名

★希少 Coleman Centennial Lantern コールマン100周年記念限定モデル センテニアル ランタン 444J 200B643J

《商品説明》

★全世界で10000台限定のColeman 100周年 センテニアルランタンです♪

★シリアルナンバー:No.06226

★赤いベンチレーターの日本仕様

《商品仕様》

★製造年:2001年3月製

★ガソリンランタン

★照明度:190CP(白熱球130W相当)

★燃料タンク容量:約590cc

《商品状態》

★写真のように大きな傷、汚れはありません。未使用品ではなく中古になります。

ベンチレーター、グローブにかけ、ワレは見られませんが細かな見落としがあるかもしれません。神経質な方は他をお求め下さい。

使用後、部屋に飾って楽しんでいました。今後使用する機会がなく出品します。

テストのため点火しましたがガソリンを抜いて発送致します。

圧は問題ないと思います。点火後はちらつきもなく元気でした。

点火のつきが以前より悪かったのでそろそろジェネレータを交換しても

良いかもしれません。

保証ができませんので現状渡しになりますのでご了承下さい。

メンテナンスができる方如何ですか。

《付属品》

★取扱説明書・専用容器

※お送りするものは写真にあるもののみとなります。

種類···ランタン・オイルランプ

ランタンの種類···液体燃料式ランタン

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

