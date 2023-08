【18％OFF】 BTS トレカ ロサンゼルス公演 会場限定 PTD LA ジミン K-POP/アジア

BTS トレカ ロサンゼルス公演 会場限定 PTD LA ジミン

ロサンゼルスsofiスタジアムでのコンサート

アルバム購入特典 会場限定カード

専用機械(3枚目の写真)から出てくるトレカであり、LAでしか買えない貴重なトレカです!

12/1に現地でアルバムを購入し手に入れたものです!

⭕️即購入

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

