【2022福袋】 《ほぼ未使用＊メディリフトゲル付き》 ヤーマン メディリフト プラス 美容機器

メディリフトは印象を決める顔の下半分にアプローチする新しい3DウェアラブルEMS美顔器。

小顔、もたつき、たるみにアプローチできます!

たった10分で顔まわりがすっきりするとの口コミも。

美容のプロも評価。

たくさんの中からご覧いただきありがとうございます。

コメントなしですぐに購入大歓迎です。

安心なお取引きを心がけておりますので、

質問等がらありましたらコメント欄よりよろしくお願いします(*^^*)

コメントなどがあっても早い人優先しますので、

売れてしまった場合は申し訳ありません(>_<)

《ほぼ未使用*メディリフトゲル付き》

ヤーマン メディリフト プラス YA-MAN

◎メディリフト ゲル付き◎

2ヶ月前に購入致しました^ ^

購入後、数回使用しましたが、

ほとんど使用する機会がありませんでした!

状態、付属品は写真でご確認ください。

商品名 : メディリフト プラス MediLift

型式 : メーカー: ヤーマン YAMAN

【商品説明】

メディアリフトは、印象年齢を決める顔の下半分にアプローチするまったく新しい3DウェアラブルEMS美顔器。

表情筋を効率的に刺激して、口角が上がった幸せ顔に印象アップ!

“何もしなくていい”ウェアラブル型美顔器メディリフトのココがポイント!

・マスクを装着してスイッチを入れるだけ

・装着するだけで簡単だから続けやすい

・ウェアラブルだからできる“ながら美顔”

・毎日10分つけるだけ

・肌への刺激が少ない

・左右のレベル調整可能

・水洗いできて衛生的

・使い心地&結果どちらも追求

・1回1.5時間の充電で5時間使用可能

#ヤーマン #YA−MAN

#504007

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

