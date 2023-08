ユニセックスデザインなので男女ともにおススメ!

スケーターブランドのHUF(ハフ)とストリートブランドのFR2(エフアールツー)とのコラボアイテム、デザインが可愛いスウェットパンツ♡

テーマは90年代アメリカンカレッジスタイル、スケートやウサギなど両ブランドのエッセンスがアイテムに反映。

ハリ感のあるチャンピオンのリバースウィーブを彷彿させる、アメリカンライクなスウェット素材を使用。

起毛させていない裏毛素材を使用しており、ロングシーズン着られるのも魅力。

どんなトップスとも相性がよいグレーカラー、裾にかけてテーパードがきいたシルエットでワイド感を保ちつつもスッキリした印象。

性別を問わずユニセックスで着用可能、即完となった希少なアイテム。

タグはありませんが、室内での短時間の試着のみなので、未使用に近いを選択しています。美品です(^^)

大切に保管していたため目立った汚れはありませんが、畳ジワ等必ず画像をご確認下さい。

■カラー:Ash Grey

■実寸

ウエスト86~110

ヒップ123

股下73

ワタリ幅36

裾幅15.5

※単位cm/素人採寸の為、誤差はご容赦下さい。

■梱包

規定サイズ以内に収まるよう商品を小さく畳んでOPP袋に入れ、箱に入れて発送致します。簡易包装ですが、丁寧に梱包致します。

■注意事項

自宅保管品であることをご理解頂きご購入をお願いします。素人での検品であり、商品の汚れ等見落としている可能性もありますので、必ず画像をご確認頂きご納得頂ける方のみご購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフアールツー 商品の状態 未使用に近い

