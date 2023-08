⭐数ある商品の中から、興味をもっていただき、有難うございます⭐

【商品説明】

●東京卍リベンジャーズ 全31巻(完結)

作者 : 和久井健

出版社 : 講談社

初版 : 26~31巻

帯付き : 全巻

●東京卍リベンジャーズ 原画展 EXHIBITION

購入特典ショッパー : 1枚

●東京卍リベンジャーズ SHIBUYA TSUTAYA限定 特典カード (ポストカード) 全9種コンプリート

デザイン : 佐野万次郎 龍宮寺堅 橘直人 灰谷兄弟 (灰谷蘭 灰谷竜胆) 稀咲鉄太 半間修司 鶴蝶 武藤泰宏 花垣武道

枚数 : 9枚

●TSUTAYA 広告

枚数 : 1枚

●ブルーロック 1巻購入特典 イラストカード マイキー

枚数 : 1枚

●31巻 発売記念 イラストカード

枚数 : 1枚(写真4枚目よりランダムで1枚)

●クリアブックカバー : 冊数分

~おまけ~(なくなり次第終了)

★東京リベンジャーズ 渋谷ジャック

スタンプラリーコンプリート 特典

イラストカード 2種

枚数 : 各1枚計2枚

★エンディングシート

枚数 : 1枚

★招集状 スタンプラリー台紙(スタンプ押印済み(綺麗に押せていない箇所もある場合があります)

枚数 : 1枚

【商品の状態】

新品未開封シュリンク付き

【注意事項】

●帯は全巻ついていますが、写真と異なる場合があります。

●ショッパーは、購入時、他の袋に入れて持ち帰った物ですが、初期スレ等がある場合があります。また、折らずに同梱しますが配送中に折れヨレが生じる場合があります。

【発送】

らくらくメルカリ便(120)

●防水対策して、新品段ボールで発送●

【その他】

ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください。

新品未使用ですが、人手に渡った物であることをご理解の上で、ご購入下さい。

#和久井健 #漫画 #COMIC #少年

東リベ

東京リベンジャーズ

イラストカード

ポストカード

マイキー

EXHIBITION

原画展

シブツタ

SHIBUYATSUTAYA

91567599

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

