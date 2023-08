millet のオーバーパンツです。

ld typhon 50000 warm st pant

レディース ティフォン50000 ウォームストレッチパンツ

MIV01561

サイズ表記 JP XL

平置き寸法 ウエスト40丈105股下76股上32渡幅31裾幅18

メンズですとLサイズくらいのサイズ感です。

カラーはブラック

高い防水透湿性を備えた独自メンブレン”ライエッジ ティフォン50,000”を採用した3層構造のオーバーパンツ。

スキーをはじめとしたウィンタースポーツに対応しやすいエンジニアードシルエット。

登山に必要とされる耐水圧(20,000mm)と耐久撥水加工によって、厳しい天候から身体を守ります。

また50,000g/m2/24hという高い透湿性によって、厳しい天候や激しい運動時でも衣服内を常に快適に保ちます。

雪山登山やスキーといった冬のアクティビティを想定して、裏地には起毛トリコット素材を配置し、耐久性と保温性を高めています。

適度なストレッチ性を備え、足上げ時の余分なツッパリ感を軽減し、動きやすさも抜群。

裾にはスノーカフが配置され、スキーブーツにも対応します。

未使用新品です。

ミレー

ハードシェル

カラー...ブラック

道具...ウェア

機能...透湿

シーズン...冬

2209

商品の情報 ブランド ミレー 商品の状態 新品、未使用

