定番 VersaPro NEC Corei5 Office2021 8265U ノートPC

〇スペック

WEBカメラ搭載⭐️メモリ8GB⭐️在宅ワーク⭐東芝⭐ホワイト⭐ノートパソコン

型番:

Lenovo ThinkPad T550 ( Intel Core i5 )

NEC VersaPro VB-5 VKT16/B-5 タイプVB UltraLite Core i5 8265U 8GB

【値下げ】MacBook Pro 14インチ M1Proチップ MKGP3J_A

CPU:

【新品未開封品】Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen

Intel Core i5-8265U

b324✨美品/爆速SSD新品/8GB快適/在宅ワーク✨すぐ使えるノートパソコン

RAM:

初心者さんおすすめ✨️NEC ラズベリーレッドのノートパソコン✨設定済すぐ使える

8GB

Macbook 12インチ 2016 core m3 8GB 256GB

SSD:

Dynabook sx73/MBE 型番P1S5M84LBA

120GB

☆新品未開封●2022 MacBook Pro 13インチ●MNEP3J/A☆

OS:

HP Pavilion Aero 13-be

Windows10 64bit

上品な黒✨ NEC HDD750GB Wi-Fi DVD ノートパソコン

液晶ディスプレイ:

MacBook Air Early2014 Core i5 4GB

13.3インチ HD(1366x768) LED液晶

富士通 Lifebook AH30/W マイクロソフト・オフィス2021

無線LAN:

ノートパソコンSSD 1TB i5 DVD-MULTI オフィス付き L560

Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n)

ThinkPad 第7世代 i3 15.6インチ Office 2021付

サウンド:

VAIO/Win11搭載/新品SSD256GB/3世代Core-i5/ブルーレイ

マイク入力×1、

【美品】DELL inspiron 13 7300｜グラボ搭載・i7・16GB

ディスプレイ:

ジャンク HP ENVY x360 13-ag Ryzen5 8GB 256GB

HDMI×1

【お得】Macbook air 2015 Early 13インチ

メモリーカードスロット

MacBook Pro 2012年モデル

本体寸法:

MacBook Air2020 ジャンク

312(W)×217.2(D)×17.8(H)mm

X1Carbon/高性能8th Gen i5/8GB/新品SSD/カメラ

質量:

Mac Pro A1398 Retina 15インチ Late 2013

約1.29kg

Lenovo ThinkPad L13 Gen1

〇状態

TOSHIBAノートパソコンメモリ8G WebカメラWindows11 オフィス

画面に白モヤ

『美品の薄型快速』新品のSSD256GB♪高性能Core i7人気ノートパソコン

バッテリー起動OK

さゆり様専用 2020 M1 13インチMacBook Pro 16GB 1TB

消耗品ですので無保証

MACBOOK AIR mid2017

マイク動作OK

☆60%off☆ 13インチMacBook Pro スペースグレイ 256GB

スピーカー動作OK

MacBookAir 13インチMMGF2J/A

キーボード動作OK

4日まで! 845）Apple MacBook Air 13インチ 2019

Wifi動作OK

Apple MacBook Air 13インチ RAM 8GB SSD 256G

〇インストール済

VAIO ノートパソコン本体 Core i5/Windows10/ブルーレイ搭載

Microsoft Windows10 64bit

超美品 Apple M1 MacBook Air 16GB 512GB 90%

Microsoft Office2021

VAIO SX12 ALL BLACK EDITION 16GB SSD512

(正規品

MACBOOK PRO M1チップ搭載 ジャンク品

マイクロソフト オフィス 2021

MacBook Pro 2017 A1708 ジャンク

Word Excel

Macbook Air 13インチ 2015 メモリー8G

PowerPointなど)

Lenovo ThinkPad E560 SSD 6世代 Core-i3 8GB

〇付属品

NEC Lavie LS150/H core i7

ACアダプタ

MacBook Pro 13インチ 2016 USB-C 4ポート早い者勝ち

すり替え防止のため返品は対応できかねます。

Microsoft Surface Go2 model 2in1 PC

あくまで中古品出品ですので神経質な方の購入はご遠慮ください。

13インチ MacBook Pro 2019

発送は翌日以降となることが多いですのでお急ぎの方はご遠慮ください。

神速のフルＨＤ！第８世代ｉ５に新品ＳＳＤ５１２ＧＢ＆１６Ｇ／ノートパソコンB65

価格交渉はご遠慮ください。

☆高性能☆ Thinkpad X13 Gen1 Core i5 office



MacBook Pro A1502 13.3インチ



MacBook Pro 2017 13インチ 512gb 16gb ジャンク



希少スケルトンピンク❣️爆速♫新品SSD256GB☆Core-i3＆カメラ搭載✨



ホワイトが可愛い✨富士通ノートパソコン✨カメラ有 PC✨設定済✨すぐに使える✨白



MacBook 12インチ 2015 8G/512G



HUAWEI MateBook D 15



thinkpad x230



【美品】GALLERIA GCL1650TGF 200



59373974

画面サイズ...13～14.4インチ

MacBook Pro 13インチ（2015モデル）ジャンク品



Windows11Pro 【バッテリー新品交換済み】FUJITSU 15.6型

CPU種類...Core i5

158在宅テレワークに！大容量❕Webカメラ★ノートPC/Win11Pro★白

OS...Windows10

HeroBook Pro

特徴...Office 2021

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

〇スペック型番:NEC VersaPro VB-5 VKT16/B-5 タイプVB UltraLite Core i5 8265U 8GBCPU:Intel Core i5-8265URAM:8GBSSD:120GBOS:Windows10 64bit液晶ディスプレイ:13.3インチ HD(1366x768) LED液晶無線LAN:Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n)サウンド:マイク入力×1、ディスプレイ:HDMI×1メモリーカードスロット本体寸法:312(W)×217.2(D)×17.8(H)mm質量:約1.29kg〇状態画面に白モヤバッテリー起動OK消耗品ですので無保証マイク動作OKスピーカー動作OKキーボード動作OKWifi動作OK〇インストール済Microsoft Windows10 64bitMicrosoft Office2021(正規品 マイクロソフト オフィス 2021Word ExcelPowerPointなど)〇付属品ACアダプタすり替え防止のため返品は対応できかねます。あくまで中古品出品ですので神経質な方の購入はご遠慮ください。発送は翌日以降となることが多いですのでお急ぎの方はご遠慮ください。価格交渉はご遠慮ください。画面サイズ...13～14.4インチCPU種類...Core i5OS...Windows10特徴...Office 2021

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

重量1.14kg ノートパソコン 820G3 カメラ i5 6世代 USB-CSONY VAIO E VPCEB28FJ/LCore i5 第8世代 SSD NEC ノートパソコンNECノートパソコンDVD Windows 11オフィス付き