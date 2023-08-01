定番 VersaPro NEC Corei5 Office2021 8265U ノートPC

〇スペック
WEBカメラ搭載⭐️メモリ8GB⭐️在宅ワーク⭐東芝⭐ホワイト⭐ノートパソコン
型番:
Lenovo ThinkPad T550 ( Intel Core i5 )
NEC VersaPro VB-5 VKT16/B-5 タイプVB UltraLite Core i5 8265U 8GB
【値下げ】MacBook Pro 14インチ M1Proチップ MKGP3J_A
CPU:
【新品未開封品】Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen
Intel Core i5-8265U
b324✨美品/爆速SSD新品/8GB快適/在宅ワーク✨すぐ使えるノートパソコン
RAM:
初心者さんおすすめ✨️NEC ラズベリーレッドのノートパソコン✨設定済すぐ使える
8GB
Macbook 12インチ 2016 core m3 8GB 256GB
SSD:
Dynabook sx73/MBE 型番P1S5M84LBA
120GB
☆新品未開封●2022 MacBook Pro 13インチ●MNEP3J/A☆
OS:
HP Pavilion Aero 13-be
Windows10 64bit
上品な黒✨ NEC HDD750GB Wi-Fi DVD ノートパソコン
液晶ディスプレイ:
MacBook Air Early2014 Core i5 4GB
13.3インチ HD(1366x768) LED液晶
富士通 Lifebook AH30/W マイクロソフト・オフィス2021
無線LAN:
ノートパソコンSSD 1TB i5 DVD-MULTI オフィス付き L560
Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n)
ThinkPad 第7世代 i3 15.6インチ Office 2021付
サウンド:
VAIO/Win11搭載/新品SSD256GB/3世代Core-i5/ブルーレイ
マイク入力×1、
【美品】DELL inspiron 13 7300｜グラボ搭載・i7・16GB
ディスプレイ:
ジャンク HP ENVY x360 13-ag Ryzen5 8GB 256GB
HDMI×1
【お得】Macbook air 2015 Early 13インチ
メモリーカードスロット
MacBook Pro 2012年モデル
本体寸法:
MacBook Air2020 ジャンク
312(W)×217.2(D)×17.8(H)mm
X1Carbon/高性能8th Gen i5/8GB/新品SSD/カメラ
質量:
Mac Pro A1398 Retina 15インチ Late 2013
約1.29kg
Lenovo ThinkPad L13 Gen1
〇状態
TOSHIBAノートパソコンメモリ8G WebカメラWindows11 オフィス
画面に白モヤ
『美品の薄型快速』新品のSSD256GB♪高性能Core i7人気ノートパソコン
バッテリー起動OK
さゆり様専用 2020 M1 13インチMacBook Pro 16GB 1TB
消耗品ですので無保証
MACBOOK AIR mid2017
マイク動作OK
☆60%off☆ 13インチMacBook Pro スペースグレイ 256GB
スピーカー動作OK
MacBookAir 13インチMMGF2J/A
キーボード動作OK
4日まで! 845）Apple MacBook Air 13インチ 2019
Wifi動作OK
Apple MacBook Air 13インチ RAM 8GB SSD 256G
〇インストール済
VAIO ノートパソコン本体 Core i5/Windows10/ブルーレイ搭載
Microsoft Windows10 64bit
超美品 Apple M1 MacBook Air 16GB 512GB 90%
Microsoft Office2021
VAIO SX12 ALL BLACK EDITION 16GB SSD512
(正規品
MACBOOK PRO M1チップ搭載 ジャンク品
マイクロソフト オフィス 2021
MacBook Pro 2017 A1708 ジャンク
Word Excel
Macbook Air 13インチ 2015 メモリー8G
PowerPointなど)
Lenovo ThinkPad E560 SSD 6世代 Core-i3 8GB
〇付属品
NEC Lavie LS150/H core i7
ACアダプタ
MacBook Pro 13インチ 2016 USB-C 4ポート早い者勝ち
すり替え防止のため返品は対応できかねます。
Microsoft Surface Go2 model 2in1 PC
あくまで中古品出品ですので神経質な方の購入はご遠慮ください。
13インチ MacBook Pro 2019
発送は翌日以降となることが多いですのでお急ぎの方はご遠慮ください。
神速のフルＨＤ！第８世代ｉ５に新品ＳＳＤ５１２ＧＢ＆１６Ｇ／ノートパソコンB65
価格交渉はご遠慮ください。
☆高性能☆ Thinkpad X13 Gen1 Core i5 office
MacBook Pro A1502 13.3インチ
MacBook Pro 2017 13インチ 512gb 16gb ジャンク
希少スケルトンピンク❣️爆速♫新品SSD256GB☆Core-i3＆カメラ搭載✨
ホワイトが可愛い✨富士通ノートパソコン✨カメラ有 PC✨設定済✨すぐに使える✨白
MacBook 12インチ 2015 8G/512G
HUAWEI MateBook D 15
thinkpad x230
【美品】GALLERIA GCL1650TGF 200
59373974
画面サイズ...13～14.4インチ
MacBook Pro 13インチ（2015モデル）ジャンク品
Windows11Pro 【バッテリー新品交換済み】FUJITSU 15.6型
CPU種類...Core i5
158在宅テレワークに！大容量❕Webカメラ★ノートPC/Win11Pro★白
OS...Windows10
HeroBook Pro
特徴...Office 2021
重量1.14kg ノートパソコン 820G3 カメラ i5 6世代 USB-C
SONY VAIO E VPCEB28FJ/L
Core i5 第8世代 SSD NEC ノートパソコン
NECノートパソコンDVD Windows 11オフィス付き
〇スペック型番:NEC VersaPro VB-5 VKT16/B-5 タイプVB UltraLite Core i5 8265U 8GBCPU:Intel Core i5-8265URAM:8GBSSD:120GBOS:Windows10 64bit液晶ディスプレイ:13.3インチ HD(1366x768) LED液晶無線LAN:Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n)サウンド:マイク入力×1、ディスプレイ:HDMI×1メモリーカードスロット本体寸法:312(W)×217.2(D)×17.8(H)mm質量:約1.29kg〇状態画面に白モヤバッテリー起動OK消耗品ですので無保証マイク動作OKスピーカー動作OKキーボード動作OKWifi動作OK〇インストール済Microsoft Windows10 64bitMicrosoft Office2021(正規品 マイクロソフト オフィス 2021Word ExcelPowerPointなど)〇付属品ACアダプタすり替え防止のため返品は対応できかねます。あくまで中古品出品ですので神経質な方の購入はご遠慮ください。発送は翌日以降となることが多いですのでお急ぎの方はご遠慮ください。価格交渉はご遠慮ください。画面サイズ...13～14.4インチCPU種類...Core i5OS...Windows10特徴...Office 2021