ナイキ ダンク ハイ 1985 SP 27cm 正規品になります。

【商品説明】

酸を用いて洗い流したようなウォッシュド加工により、ブラックのオーバーレイに濃淡のトーンを施しミッドソール、及びアンダーレイにはやはり酸化したようなライトイエローで仕上げたヴィンテージライクな一足になります。

【状態】

ソールの減りも無く、傷や汚れも殆ど無く綺麗です。

【付属品】

箱有りになります。

靴紐が付属します。

黒タグ付きになります。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

「お値下げ出来ますか?」は基本無しでお願い致します。

※セール品でのお値下げは難しい場合がございます。

同サイズをお求めの方へ‼︎

↓↓↓

#神田PENGIN27

管理番号#U07511 1118

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

