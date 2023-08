★即購入歓迎★

【Santoni】ブラインドフルブローグ 革靴 25.0cm

【商品説明】

【ブランド】

blazer's bank.com

THE SUIT COMPANY

【ソール】

レザーソール

ハーフラバー付き

【底付け】

マッケイ製法

【種類】

タッセルローファー

【カラー】

ブラウン

ムラ染め

【サイズ】

全長→28.6cm

横幅→10.2cm

US:

UK:

EU:39

JPN:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

★こちらでケアしておりますので到着後すぐ使用して頂けます★

【革靴ケア】

①馬毛ブラシで埃落とし

②ステインリムーバーで汚れ落し

③デリケートクリーム、シュークリーム塗布

④豚毛ブラシでクリームを浸透

⑤乾拭きし余分なクリーム拭き取り&艶出し

※丸洗いをした方がいいと判断した靴についてはサフィールのサドルソープでクリーニングしております。

※ブーツについては③のシュークリームをミンクオイルに変更する場合があります。

【スエードケア】

①スエード用ミストにて栄養補給

②スエードブラシを使用しブラッシング

③撥水用ミストで栄養補給と撥水機能を追加

【ご注意事項】

★状態は必ず画像をご確認ください。

★シューキーパーは付属致しません。

★箱やその他備品は付属致しません。

★中古革靴にご理解のある方のみご購入をお願い致します

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ザスーツカンパニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

