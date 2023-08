完璧 Fishmans 未使用 フィッシュマンズ レコード Season Long 邦楽

フィッシュマンズのLONG SEASON(LTD) のLP レコードになります。2016年に新品で購入しました。画像の通り、外袋+ステッカーも付いたままで保管しておりました。袋からも出していません。

保管による外袋のスレや小キズはありますが、未開封、未使用品になります。

海外評価の高まりと共にdiscogsなどでも高騰中です。新品未使用はかなり貴重だと思います。

フィッシュマンズのオリジナル・アルバムが、初のアナログレコードでのリリース!本作『LONG SEASON』は、世界中からリリース・オファーが相次いだという、1曲約40分収録の超大作アルバム。前作『空中キャンプ』で新たなステップへとシフトチェンジしたフィッシュマンズが、さらにスケールアップした作品。緩やかなリズムと佐藤伸治の独特なささやきのようなヴォーカルが、夏の暑さから静けさの残る別世界へと誘う、実験映像的な一枚。コーラスにUAが参加。1996年発表。

現在では国内だけでなく、アメリカの音楽コミュニティサイト「Rate Your Music」のランキング「Top albums of all time from Japan」で1位(2023年1月時点)につけるなど、海外でも高く評価されています。

Fishmans ‎ Long Season

Label:Universal Music ‎– UPJY-9033, Polydor ‎– UPJY-9033

Format:Vinyl, LP, Album, Limited Edition

Country:Japan

Released: 25 May 2016

Style:Dream Pop, Ambient, Psychedelic Rock, Dub

Media Condition: Mint (M) New

Sleeve Condition: Mint (M) New

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

フィッシュマンズのLONG SEASON(LTD) のLP レコードになります。2016年に新品で購入しました。画像の通り、外袋+ステッカーも付いたままで保管しておりました。袋からも出していません。保管による外袋のスレや小キズはありますが、未開封、未使用品になります。海外評価の高まりと共にdiscogsなどでも高騰中です。新品未使用はかなり貴重だと思います。フィッシュマンズのオリジナル・アルバムが、初のアナログレコードでのリリース!本作『LONG SEASON』は、世界中からリリース・オファーが相次いだという、1曲約40分収録の超大作アルバム。前作『空中キャンプ』で新たなステップへとシフトチェンジしたフィッシュマンズが、さらにスケールアップした作品。緩やかなリズムと佐藤伸治の独特なささやきのようなヴォーカルが、夏の暑さから静けさの残る別世界へと誘う、実験映像的な一枚。コーラスにUAが参加。1996年発表。現在では国内だけでなく、アメリカの音楽コミュニティサイト「Rate Your Music」のランキング「Top albums of all time from Japan」で1位(2023年1月時点)につけるなど、海外でも高く評価されています。Fishmans ‎ Long SeasonLabel:Universal Music ‎– UPJY-9033, Polydor ‎– UPJY-9033Format:Vinyl, LP, Album, Limited EditionCountry:JapanReleased: 25 May 2016Style:Dream Pop, Ambient, Psychedelic Rock, DubMedia Condition: Mint (M) NewSleeve Condition: Mint (M) New山下達郎竹内まりや細野晴臣大瀧詠一ナイアガラ佐藤博吉田美奈子坂本龍一矢野顕子池田典代星野源コーネリアスはっぴいえんど小坂忠斉藤和義奥田民生シティポップYMO高橋幸宏ゆらゆら帝国坂本慎太郎クラムボンポラリスハナレグミnever young beachyogee new wavestempalayオリジナルラブ

