【期間限定】 nowos2022ssテーラードジャケット　shopバック付き テーラードジャケット

fabianeroux(ファビアンルー)

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カラー···ブラウン

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商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

fabianeroux(ファビアンルー)nowos2022ssテーラードジャケットカラー···ブラウン柄・デザイン···無地1度着用後、クリーニング済み自宅保管です。綺麗です。薄手なので春夏秋の肌寒い日や冷房対策、冬はアウターの下に着たり一年中活躍できます。気にならない方、お探しだった方是非ご検討ください。価格55000Sサイズ着丈 : 84.5cm肩幅 : 42.5cm身幅 : 102cm裾巾 : 112cm袖丈 : 57cm袖口 : 27cm

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

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