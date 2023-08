★ただ今、断捨離中です♪★

こちらケイトスペードのジャガードワンピース新品未使用品です。

着用の機会がないままでしたので、

気に入っていただける方にお譲り出来たらと思います。

お花模様に立体感のあるジャガードの生地を使用。光に当たるとお花模様が浮き出て見えて素敵です。

明るく光沢感を感じる素材です。

形は綺麗なAラインです。

裏地もあり、透け感はありません。

両サイドにポケットがあるので

とても便利です。

お袖はふんわりしていて二の腕カバーをしてくれます。

ボタンを閉めてワンピースとして、

ボタンを開けて羽織りとしても

着用いただけます。

値札はお店で切りとられてしまいましたが未使用品です。

春、夏、秋とスリーシーズン可能です。

定価47300円。

濃いローズピンク

両サイドポケットあり。

サイズ4 L相当

着丈117

脇幅44

ウエスト38

袖丈44

コットン85

シルク15

気に入ってくださる方にぜひお譲りしたいと思います。

質問等ありましたら、ぜひお待ちしています。

ただちに対応出来かねる時あります。

ご了承下さいませm(_ _)m。。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 新品、未使用

