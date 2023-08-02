100％品質 池野史明　 　　高山寺秋麗 絵画/タペストリ

作家名：池野史明

酒井抱一 紙本彩色画 月に秋草の図 肉筆画 掛軸一幅 模写

作品名：高山寺秋麗

【長岡の花火/山下清】信濃川湖畔 花火大会 絵画 アート インテリア 飾り

技法：油彩

A133- 掛軸-骨董 古美術品 共箱

限定：原画

バラ。静物画。 油絵。サインはありますが、詳細不明。

サイン：作家直筆サインあり

アンティーク絵画 1900年 イギリス 犬 カラー

額サイズ：４７Ｘ４１．５ｃｍ

背中 原画

イメージサイズ：F３

街ウラのアパート 油絵 F6(410×318mm)

作品の状態：良好

真作保証 堀川えい子 作品名もみじ 額装 良い作品です！

額の状態：少キズあり

【真作】狩野周信/高砂図/正月掛/祝事掛/人物図/掛軸☆宝船☆AC-370



藤岡紫峰 月下の菊 掛け軸 合わせ箱 書画、骨董品、美術品

【略歴】

【掛軸/髙端俊作】千鶴〇〇 巻物 骨董品 茶道具

1939年 大阪府生まれ、

カークレイナート ウィンターワンダー (スケッチ)

1957年 関西綜合美術展入選

新井富美郎 白馬連峰

1960年 新世紀美術展入選

池田修三 花むくり 1974年 5/150

1962年 読売アンデパンダン展出品

【真作】掛軸 丸尾玉琳『老松に鷹之図』紙本 共箱付 掛け軸 a100816

1975年 二元展 佳作賞受賞

画 絵画 現代アート アート作品 キャンバス 原画 1点もの

1977年 二元展 大阪市長賞受賞

肉筆原画 岡 フク「DINKELSBUHL」油彩画

1978年 イタリア美術展入選 日仏現代美術展入選

風林火山 布 掛け軸 大畑耕雲(武者絵) 栃木県無形文化財

1981年 なにわ昭和会展 佳作賞受賞

★ 関健造『秋の奥入瀬（SM号）』油彩画・油絵 風景画 渓流 紅葉・油絵

個展多数開催

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

作家名：池野史明 作品名：高山寺秋麗 技法：油彩 限定：原画 サイン：作家直筆サインあり 額サイズ：４７Ｘ４１．５ｃｍ イメージサイズ：F３ 作品の状態：良好 額の状態：少キズあり 【略歴】1939年 大阪府生まれ、1957年 関西綜合美術展入選1960年 新世紀美術展入選1962年 読売アンデパンダン展出品1975年 二元展 佳作賞受賞1977年 二元展 大阪市長賞受賞1978年 イタリア美術展入選 日仏現代美術展入選1981年 なにわ昭和会展 佳作賞受賞個展多数開催

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メルカリ 額付 ( 青緑＋金色の枠) 油絵 F4-051713 愛しい女たち掛け軸 紫雲 富士冬景之図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。メルカリ 額付き ( 銀 ) 油絵 F4-252023 愛しい女たち漫福ガチャ 福山リョウコ