100％品質 池野史明　 　　高山寺秋麗 絵画/タペストリ

作家名：池野史明
酒井抱一 紙本彩色画 月に秋草の図 肉筆画 掛軸一幅 模写
作品名：高山寺秋麗
【長岡の花火/山下清】信濃川湖畔 花火大会 絵画 アート インテリア 飾り
技法：油彩
A133- 掛軸-骨董 古美術品 共箱
限定：原画
バラ。静物画。 油絵。サインはありますが、詳細不明。
サイン：作家直筆サインあり
アンティーク絵画 1900年 イギリス 犬 カラー
額サイズ：４７Ｘ４１．５ｃｍ
背中 原画
イメージサイズ：F３
街ウラのアパート 油絵 F6(410×318mm)
作品の状態：良好
真作保証 堀川えい子 作品名もみじ 額装 良い作品です！
額の状態：少キズあり
【真作】狩野周信/高砂図/正月掛/祝事掛/人物図/掛軸☆宝船☆AC-370
藤岡紫峰 月下の菊 掛け軸 合わせ箱 書画、骨董品、美術品
【略歴】
【掛軸/髙端俊作】千鶴〇〇 巻物 骨董品 茶道具
1939年 大阪府生まれ、
カークレイナート ウィンターワンダー (スケッチ)
1957年 関西綜合美術展入選
新井富美郎 白馬連峰
1960年 新世紀美術展入選
池田修三 花むくり 1974年 5/150
1962年 読売アンデパンダン展出品
【真作】掛軸 丸尾玉琳『老松に鷹之図』紙本 共箱付 掛け軸 a100816
1975年 二元展 佳作賞受賞
画 絵画 現代アート アート作品 キャンバス 原画 1点もの
1977年 二元展 大阪市長賞受賞
肉筆原画 岡 フク「DINKELSBUHL」油彩画
1978年 イタリア美術展入選 日仏現代美術展入選
風林火山 布 掛け軸 大畑耕雲(武者絵) 栃木県無形文化財
1981年 なにわ昭和会展 佳作賞受賞
★ 関健造『秋の奥入瀬（SM号）』油彩画・油絵 風景画 渓流 紅葉・油絵
個展多数開催
メルカリ 額付 ( 青緑＋金色の枠) 油絵 F4-051713 愛しい女たち
掛け軸 紫雲 富士冬景之図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
メルカリ 額付き ( 銀 ) 油絵 F4-252023 愛しい女たち
漫福ガチャ 福山リョウコ
作家名：池野史明 作品名：高山寺秋麗 技法：油彩 限定：原画 サイン：作家直筆サインあり 額サイズ：４７Ｘ４１．５ｃｍ イメージサイズ：F３ 作品の状態：良好 額の状態：少キズあり 【略歴】1939年 大阪府生まれ、1957年 関西綜合美術展入選1960年 新世紀美術展入選1962年 読売アンデパンダン展出品1975年 二元展 佳作賞受賞1977年 二元展 大阪市長賞受賞1978年 イタリア美術展入選 日仏現代美術展入選1981年 なにわ昭和会展 佳作賞受賞個展多数開催