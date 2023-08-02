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100％品質 池野史明　 　　高山寺秋麗 絵画/タペストリ

商品の説明

作家名：池野史明　
酒井抱一　　紙本彩色画　　月に秋草の図　　肉筆画　　掛軸一幅　模写
　　作品名：高山寺秋麗
【長岡の花火/山下清】信濃川湖畔 花火大会 絵画 アート インテリア 飾り
　　技法：油彩
A133- 掛軸-骨董 古美術品 共箱
　　限定：原画
バラ。静物画。 油絵。サインはありますが、詳細不明。
　　サイン：作家直筆サインあり
アンティーク絵画 1900年 イギリス 犬 カラー
　　額サイズ：４７Ｘ４１．５ｃｍ
背中　原画
　　イメージサイズ：F３
街ウラのアパート　油絵　F6(410×318mm)
　　作品の状態：良好
真作保証　堀川えい子　作品名もみじ　額装　良い作品です！
　　額の状態：少キズあり
【真作】狩野周信/高砂図/正月掛/祝事掛/人物図/掛軸☆宝船☆AC-370
　　
藤岡紫峰　月下の菊　掛け軸　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
【略歴】
【掛軸/髙端俊作】千鶴〇〇　巻物　骨董品　茶道具
1939年　大阪府生まれ、
カークレイナート　ウィンターワンダー　(スケッチ)
1957年　関西綜合美術展入選
新井富美郎　 　　白馬連峰
1960年　新世紀美術展入選
池田修三　花むくり　1974年　5/150
1962年　読売アンデパンダン展出品
【真作】掛軸 丸尾玉琳『老松に鷹之図』紙本 共箱付 掛け軸 a100816
1975年　二元展 佳作賞受賞
画　絵画　現代アート　アート作品　キャンバス　原画　1点もの
1977年　二元展 大阪市長賞受賞
肉筆原画　岡　フク「DINKELSBUHL」油彩画
1978年　イタリア美術展入選　日仏現代美術展入選
風林火山　布　掛け軸　大畑耕雲(武者絵)　栃木県無形文化財
1981年　なにわ昭和会展 佳作賞受賞
★ 関健造『秋の奥入瀬（SM号）』油彩画・油絵　風景画　渓流　紅葉・油絵
個展多数開催

メルカリ　額付 ( 青緑＋金色の枠) 油絵 F4-051713　愛しい女たち

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

掛け軸 紫雲 富士冬景之図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

メルカリ　 額付き ( 銀 ) 油絵　F4-252023 　愛しい女たち

漫福ガチャ　福山リョウコ
作家名：池野史明　　　作品名：高山寺秋麗　　技法：油彩　　限定：原画　　サイン：作家直筆サインあり　　額サイズ：４７Ｘ４１．５ｃｍ　　イメージサイズ：F３　　作品の状態：良好　　額の状態：少キズあり　　【略歴】1939年　大阪府生まれ、1957年　関西綜合美術展入選1960年　新世紀美術展入選1962年　読売アンデパンダン展出品1975年　二元展 佳作賞受賞1977年　二元展 大阪市長賞受賞1978年　イタリア美術展入選　日仏現代美術展入選1981年　なにわ昭和会展 佳作賞受賞個展多数開催

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100％品質 池野史明　 　　高山寺秋麗 絵画/タペストリ

1分钟前

100％品質 池野史明　 　　高山寺秋麗 絵画/タペストリ

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