色々な 9-nine-　結城希亜　等身大タペストリー　ぱれっと その他

ご覧頂きありがとうございます。

四天宝寺 おてふぇす 公式ジャージ



出品させて頂くのは、ぱれっと様のゲーム「9-nine-」の9-nine- 等身大タペストリーです。

キャラクターは結城希亜です。

9-nine- POP UP STORE 【branches of memory】で購入しました。

フリマ初心者です。

ペットは飼っておりません。

喫煙もしておりません。

連絡なしで即購入オッケーです。

美品ですが、自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。

キャラクター...美少女

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

