2023年3月に大阪なんばのポーカーフェイスにて購入しました。

☆泰八郎謹製☆ プレミア3 premierⅢ BK

自宅での試着のみのため、「未使用に近い」としています。

【美品】 正規品 シャネル CHANEL サングラス



【nano様専用】OLIVER PEOPLES ピープルズ 507C BK/P

度付きのため、レンズ交換してご使用ください。

LUNETTES KOLLEKTION / READY WHEN YOU ARE



調光ブラウンRayBanレイバンHAWKEYE RX5398 -8283- 50

◯ブランド:eyevan7285

サングラス 2本セット バレンシアガ&ルイヴィトン

◯モデル名:163

【tkanori様専用】オリバーピープルズ メガネ※LAで購入 箱なし

◯サイズ:45◻︎23-147

【未使用品】ミナミの帝王 RIKI TAKEUCHI 竹内力 サングラス RT8

◯カラー:801(アンティークシルバー)

Oakley Radarlock オークリー レーダーロック



Maison Margiela×GENTLE MONSTER MM004ブラック

#eyevan7285

新品 GUCCI グッチ ビンテージ90s サングラス スクエア GG1639S

#163

商品の情報 ブランド アイヴァン7285 商品の状態 未使用に近い

