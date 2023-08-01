【初回限定お試し価格】 EOS Canon 6D ジャンク (WG) デジタルカメラ

Canon EOS 6D (WG) ボディのジャンク品です。
ライカC（Typ 112） ダークレッド
【ほぼ新品】 Panasonic パナソニック LUMIX DC-G100V
電源は入ります。動作確認済み。
☆ デジタル一眼レフカメラ キャノン Canon EOS 7D Mark II
メモリーカードスロットに不具合があり、カードが入りません。
leica m9-p ライカM9-P【CCDセンサー対策済】
修理対応品なので、直せば使えます。
(284) Wi-Fix/ OLYMPUS OM-D E-M10 レンズセット
美品☆ Canon EOS Kiss X7☆スマホ転送☆高画質・動画撮影・超軽量
修理して使うか、部品取りとしていかがでしょうか。
SONY α NEX-3N SELP1650
ニコン nikon D750 ボディ
外装は底面などに細かい傷などがあります。
❁初心者にオススメ❁Canon Eos kiss X5 ダブルズームキット
値下げ！箱付き！Nikon D50 ダブルレンズ
GPS機能対応有
EOS 80D(W) EF-S18-135 IS USM レンズキット付属品多数
HDMI端子数(新): 1
SONY a6400 TAMRON 17-70mm f2.8 セット
OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応
キヤノンCanon EOS R6 ボディ ミラーレス一眼カメラ フルサイズ機
SDカード対応種類: SDXC
【美品】Canon POWERSHOT A2600 キャノン デジタルカメラ
WiFi: WiFi内蔵
Canon EOS kiss x3 レンズキット
color: BLACK
Canon IXY 3 SL
センサーサイズ: 35.8 X 23.9 mm
OLYMPUSデジタル一眼レフカメラ
センサーサイズ(新): フルサイズ
SONY α6100 パワーズームレンズキット ブラック
バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池
Canon EOS M3☆WiFi搭載＆高画質タッチパネルカメラ☆3768
ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ
❤️初心者様最適の本格一眼レフ❤️SONY SLT-A58 トリプルズーム❤️
フォーサーズ種類: フォーサーズ以外
Canon EOS KISS X7 EOS KISS X7 EF-S18-55付
メモリカード対応種類: SDXC
Canon EOS 6D (WG) ジャンク
モニタ有
insvan様専用
レンズ交換有無: レンズ交換対応有
FUJIFILM X-T20, XF18-55mm, XF18mm レンズセット
動画圧縮方式: MPEG4
OLYMPUS /E−PL8 E-PL8 WHITE
動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上
スワロフスキー デジタルカメラケース ロジエ 牛革
動画記録画素数: 1920X1080
マミヤ Mamiya RB67 PRO 6x7 中判 フィルム カメラ
可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター
【希少なホワイト】Canonキヤノン EOS Kiss X7 ダブルレンズキット
撮像素子種類: CMOS
EOS KISS X9 ダブルズームレンズキット♪安心フルセット♪
総画素数クラス別3: 601万画素以上
キャノンCanon EOS 6D Mark II 標準&望遠&単焦点レンズセット
静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上
DMC-GM5 ボディ レッド おまけ付き
顔認識種類: 顔認識機能
SONY α7III ILCE-7M3 ボディ
NEX-5R ジャンク品 本体のみ
※モニターに保護フィルムを貼っています。
SIGMA sd14 レンズセット
Sakana様専用 Nikon D7500
※バッテリー1個付き（劣化度赤）
Nikon z z6 本体
※純正ボディキャップ（カメラカバー）付き
Nikon Z6II ボディ FTZセット
※レンズ・その他の付属品はありません。
【ほぼ新品】FUJIFILM X-A2 16-50mm レンズキット ブラウン
Panasonic DMC-TZ7-S+Canon IXY 170 BK
ご希望でしたら下記金額でお売りできます。
DMC-G7H
純正チャージャー+2500円
ppp様専用 KYOCERA CONTAX N DIGITAL SL300R …
Nicon D3200 ダブルレンズセット
その他ご不明な点がございましたらコメント欄ご活用ください。
レンズ3種＋ボディ+周辺機器【ソニー α7sII撮影用機材セット】
【新品級】オリンパス OLYMPUS E-PL10 ボディ
#キヤノン
富士フイルム X-T4 その他
#Canon
SONY α 7Ⅱ ミラーレス フルサイズ おまけ付きILCE-7M2
PENTAX KP ボディ BLACK
CANON EOS kiss x4
値下げ中！ SONY ILCE−6000 ILCE-6000(S)
CASIO HIGH SPEED EXILIM EX-ZR50デジカメ
Canon EOS 6D (WG) ボディのジャンク品です。電源は入ります。動作確認済み。メモリーカードスロットに不具合があり、カードが入りません。修理対応品なので、直せば使えます。修理して使うか、部品取りとしていかがでしょうか。外装は底面などに細かい傷などがあります。GPS機能対応有HDMI端子数(新): 1OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 35.8 X 23.9 mmセンサーサイズ(新): フルサイズバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: プリズム・ミラータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有レンズ交換有無: レンズ交換対応有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔認識機能※モニターに保護フィルムを貼っています。※バッテリー1個付き（劣化度赤）※純正ボディキャップ（カメラカバー）付き※レンズ・その他の付属品はありません。ご希望でしたら下記金額でお売りできます。純正チャージャー+2500円その他ご不明な点がございましたらコメント欄ご活用ください。#キヤノン#Canon