【初回限定お試し価格】 EOS Canon 6D ジャンク (WG) デジタルカメラ

Canon EOS 6D (WG) ボディのジャンク品です。

ライカC（Typ 112） ダークレッド



【ほぼ新品】 Panasonic パナソニック LUMIX DC-G100V

電源は入ります。動作確認済み。

☆ デジタル一眼レフカメラ キャノン Canon EOS 7D Mark II

メモリーカードスロットに不具合があり、カードが入りません。

leica m9-p ライカM9-P【CCDセンサー対策済】

修理対応品なので、直せば使えます。

(284) Wi-Fix/ OLYMPUS OM-D E-M10 レンズセット



美品☆ Canon EOS Kiss X7☆スマホ転送☆高画質・動画撮影・超軽量

修理して使うか、部品取りとしていかがでしょうか。

SONY α NEX-3N SELP1650



ニコン nikon D750 ボディ

外装は底面などに細かい傷などがあります。

❁初心者にオススメ❁Canon Eos kiss X5 ダブルズームキット



値下げ！箱付き！Nikon D50 ダブルレンズ

GPS機能対応有

EOS 80D(W) EF-S18-135 IS USM レンズキット付属品多数

HDMI端子数(新): 1

SONY a6400 TAMRON 17-70mm f2.8 セット

OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応

キヤノンCanon EOS R6 ボディ ミラーレス一眼カメラ フルサイズ機

SDカード対応種類: SDXC

【美品】Canon POWERSHOT A2600 キャノン デジタルカメラ

WiFi: WiFi内蔵

Canon EOS kiss x3 レンズキット

color: BLACK

Canon IXY 3 SL

センサーサイズ: 35.8 X 23.9 mm

OLYMPUSデジタル一眼レフカメラ

センサーサイズ(新): フルサイズ

SONY α6100 パワーズームレンズキット ブラック

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

Canon EOS M3☆WiFi搭載＆高画質タッチパネルカメラ☆3768

ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ

❤️初心者様最適の本格一眼レフ❤️SONY SLT-A58 トリプルズーム❤️

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

Canon EOS KISS X7 EOS KISS X7 EF-S18-55付

メモリカード対応種類: SDXC

Canon EOS 6D (WG) ジャンク

モニタ有

insvan様専用

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

FUJIFILM X-T20, XF18-55mm, XF18mm レンズセット

動画圧縮方式: MPEG4

OLYMPUS /E−PL8 E-PL8 WHITE

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

スワロフスキー デジタルカメラケース ロジエ 牛革

動画記録画素数: 1920X1080

マミヤ Mamiya RB67 PRO 6x7 中判 フィルム カメラ

可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター

【希少なホワイト】Canonキヤノン EOS Kiss X7 ダブルレンズキット

撮像素子種類: CMOS

EOS KISS X9 ダブルズームレンズキット♪安心フルセット♪

総画素数クラス別3: 601万画素以上

キャノンCanon EOS 6D Mark II 標準&望遠&単焦点レンズセット

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

DMC-GM5 ボディ レッド おまけ付き

顔認識種類: 顔認識機能

SONY α7III ILCE-7M3 ボディ



NEX-5R ジャンク品 本体のみ

※モニターに保護フィルムを貼っています。

SIGMA sd14 レンズセット



Sakana様専用 Nikon D7500

※バッテリー1個付き（劣化度赤）

Nikon z z6 本体

※純正ボディキャップ（カメラカバー）付き

Nikon Z6II ボディ FTZセット

※レンズ・その他の付属品はありません。

【ほぼ新品】FUJIFILM X-A2 16-50mm レンズキット ブラウン



Panasonic DMC-TZ7-S+Canon IXY 170 BK

ご希望でしたら下記金額でお売りできます。

DMC-G7H

純正チャージャー+2500円

ppp様専用 KYOCERA CONTAX N DIGITAL SL300R …



Nicon D3200 ダブルレンズセット

その他ご不明な点がございましたらコメント欄ご活用ください。

レンズ3種＋ボディ+周辺機器【ソニー α7sII撮影用機材セット】



【新品級】オリンパス OLYMPUS E-PL10 ボディ

#キヤノン

富士フイルム X-T4 その他

#Canon

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 傷や汚れあり

Canon EOS 6D (WG) ボディのジャンク品です。電源は入ります。動作確認済み。メモリーカードスロットに不具合があり、カードが入りません。修理対応品なので、直せば使えます。修理して使うか、部品取りとしていかがでしょうか。外装は底面などに細かい傷などがあります。GPS機能対応有HDMI端子数(新): 1OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 35.8 X 23.9 mmセンサーサイズ(新): フルサイズバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: プリズム・ミラータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有レンズ交換有無: レンズ交換対応有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔認識機能※モニターに保護フィルムを貼っています。※バッテリー1個付き（劣化度赤）※純正ボディキャップ（カメラカバー）付き※レンズ・その他の付属品はありません。ご希望でしたら下記金額でお売りできます。純正チャージャー+2500円その他ご不明な点がございましたらコメント欄ご活用ください。#キヤノン#Canon

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 傷や汚れあり

SONY α 7Ⅱ ミラーレス フルサイズ おまけ付きILCE-7M2PENTAX KP ボディ BLACKCANON EOS kiss x4値下げ中！ SONY ILCE−6000 ILCE-6000(S)CASIO HIGH SPEED EXILIM EX-ZR50デジカメ