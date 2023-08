herlipto

⭐️★ブルーレーベルワンピース★⭐️

Floral Lace Tule Sheer Dress

【美品】ロンハーマン ロングワンピース ストライプ Aライン オフショルダー



sui様専用【新品同様】AKIRA NAKA ワンピース

Color : rose petale

グレースコンチネンタル 花柄総刺繍ワンピース 34

Size : M

ronhermanワンピース



Luxe brille Dorry Doll ロングドレス 結婚式

試着してみたのですが似合わない為出品いたします。

新品未使用 Sustainableフリルプリーツワンピース 00

ハンガーはつきません。

herlipto Sweet Moments Belted Dress 新品

タグも切ってしまいました。

foufouカシュクールワンピース

完売品となります。

KBF ジャガードIラインワンピース



超美品 ザロウ THE ROW Lee スクープネック マキシドレスワンピース



COHINA コヒナ レースコンビサテンギャザードレス short

M[ 着丈:125 / 肩幅:33 / バスト:100 / ウエスト:90 / 袖丈:40 / 袖口:30 ](cm)

LILY BROWN/レースカラーニットワンピース/新品未使用タグ付き送料込み



デイシー ワンピース

インナー

regleam リブニット半袖切替マキシワンピース 黒

M[ 着丈(CB):87 / バスト:84 / バスト(立体):90 / ウエスト:80 / 裾まわり:124 ](cm)

ラグナムーン フレアスリーブデニムワンピース 今季



ロンハーマン ワンピース ロングワンピース マキシ丈 インド綿 リネン混 刺繍

微光沢のあるサテンタッチのキャミドレスにプリントを配した、エアリーなチュールのシースルードレスを重ねてお召しいただけるセットドレスが登場です。

LLサイズ セール 喪服レース ワンピース 126801-LL



マイストラーダ 2WAYサス付きワンピース

ドットチュールのシアーパフドレスは、袖に細かいギャザーを入れることで程よい立体感を生みだします。

ちー様 シャツワンピースとトリーバーチバッグ



Ackaワンピース

胸下には繊細なプリーツを配し、裾に向かうにつれて優美でエレガントな雰囲気を演出。

C719、★mariri様専用★着物、リメイク、総絞りロングワンピース、

バストラインにレースを施す事で、インナーのフラワードレスとの相性を格上げしてくれています

ドットフレアワンピース



エリザベッタ フランキ ロングドレス

女性らしい華やさを表現する為、ウエストラインとバストの縦ラインにサテンテープを施しました

Her lip to 限定ワンピース



AMERIワンピース bd023

シアードレスはお手持ちのお洋服と合わせて着まわしていただく事も可能

白大島♡着物リメイク♡ワンピース♡源氏香柄



【新品・タグ付き】ベイジ ワンピース ホワイト 白 サイズ2

フラワープリントのインナードレスとドット柄のチュールドレスを合わせて着ていただくシアードレスです!

keisuke kanda 羽織り/ ワンピース



ROYAL PARTY ダイヤネックパワショルフレアワンピース

キャミソール部分はベージュのワントーンの綺麗な花柄。

HARE バイカラータックワンピース グリーン 新品未使用

胸元が綺麗に見えるようカッティングにこだわっています。

ピンクハウスしろフリルロングワンピース



【美品】LAUREN RALPH LAUREN オルテガ柄 サマーニットワンピ

チュール部分は品のあるさりげないドットチュールを使用。

CLANE design strap gather op

胸下にはプリーツをかけ、身体が大きく見えない程度の程よいボリュームを出しています!

レジーナロマンティコ フリル ワンピース 黒 ブラック 34 S ストレッチ

同色のレースで切り替えているところもポイント。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

herliptoFloral Lace Tule Sheer Dress Color : rose petaleSize : M試着してみたのですが似合わない為出品いたします。ハンガーはつきません。タグも切ってしまいました。完売品となります。M[ 着丈:125 / 肩幅:33 / バスト:100 / ウエスト:90 / 袖丈:40 / 袖口:30 ](cm)インナーM[ 着丈(CB):87 / バスト:84 / バスト(立体):90 / ウエスト:80 / 裾まわり:124 ](cm)微光沢のあるサテンタッチのキャミドレスにプリントを配した、エアリーなチュールのシースルードレスを重ねてお召しいただけるセットドレスが登場です。ドットチュールのシアーパフドレスは、袖に細かいギャザーを入れることで程よい立体感を生みだします。胸下には繊細なプリーツを配し、裾に向かうにつれて優美でエレガントな雰囲気を演出。バストラインにレースを施す事で、インナーのフラワードレスとの相性を格上げしてくれています女性らしい華やさを表現する為、ウエストラインとバストの縦ラインにサテンテープを施しましたシアードレスはお手持ちのお洋服と合わせて着まわしていただく事も可能フラワープリントのインナードレスとドット柄のチュールドレスを合わせて着ていただくシアードレスです!キャミソール部分はベージュのワントーンの綺麗な花柄。胸元が綺麗に見えるようカッティングにこだわっています。チュール部分は品のあるさりげないドットチュールを使用。胸下にはプリーツをかけ、身体が大きく見えない程度の程よいボリュームを出しています!同色のレースで切り替えているところもポイント。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エコールドキュリオジテのワンピースバナナパブリック ドレスワンピース23日までお値下げ pub ピューブ フレンチリネンワンピースanuans アシメネックストレートニットワンピース✿着物リメイク正絹紬ドレスワンピース✿早い者勝ち、melt the lady メニードロストセットアップスナイデル スイッチングデコルテワンピース