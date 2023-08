★値下げ他、質問ある方はプロフを見てからお願いします。

★即購入は大歓迎です。

アッパーハイツ

◆イタリア製。 ディーゼルのジョグジーンズ 「GRACEY-NE」。レディースのスキニーデニムです。

ミドルウエスト polished スキニーデニムパンツ



◆編まれて作られているスウェット素材をデニム生地のように織ることで、ジーンズとしてのルックスをキープしたままスウェットの着用感を味わえる逸品です。

◆見た目はジーンズ、はき心地はスウェットというカジュアルウェアの融合は、言葉で表現する以上に繊細な技術力が求められます。コレを実現させるスキルも『ディーゼル』の強みと言えるでしょう。

◆ローライズで、全体的にしっかりフィットするスキニーシルエットのスッキリした印象のデニム。あらゆる身体の形にフィットさせるべく、多くの研究を重ねて完成した美脚スキニーです。

◆タイトながらしっかりストレッチも効いて、ストレス無く穿けます。

◆リヨセルが多く配合され、デニム特有のゴワゴワした生地感はなく、表面も艶処理されたさらっとした快適な履き心地。

◆ソフトなUSED加工の濃紺デニムに、各所に雰囲気あるリペア加工の施された、スタイリッシュ且つワイルドな1本です。

◆裾破れ無し。使用感ややありますが、加工以外の目立つ汚れ・穴など無く、比較的状態の良い商品だと思います。

◆気のついたダメージは写真と説明で掲載しておりますが見落としがあるかもしれません。着用に問題が出るようなダメージは見当たりませんでした。

【素材】 綿45%・リヨセル52%・ポリウレタン3%

【サイズ】 表記は参考程度で、下の「実寸サイズ」でご判断ください。(素人採寸です。ご了承ください)

表記:W25

実感:ウエスト70センチ位

実寸サイズ(おおよそ)

ウエスト(平置き):35

股上:18

股下:76

ワタリ幅:23

裾幅:12

※追加採寸はお断りします。

5432

文字数改変の為、注意事項はプロフに移行しています。

〇購入前・コメント前には、プロフ一読お願いします。

★その他いろいろ出品しておりますので、宜しけれ…

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

