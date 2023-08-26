100%正規品 【25.5cm】NIKEナイキ ズームX ドラゴンフライ Bowerman 陸上競技

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サイズ:25.5cm品番：DN4860-601カラー：Gym Red/Black/Night Maroon/White箱あり、付属品全て完備撮影で確認の為のみ、開封しました。ドラゴンフライエアズームビクトリーエアズームヴィクトリースパイクNIKEスパイク陸上長距離スパイク大迫傑ヴェイパーフライアルファフライトラック新色