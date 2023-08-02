【国際ブランド】 Givenchy 正規 ジバンシィ Tシャツ 星 スター Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

正規 16AW Givenchy ジバンシィRiccardo Tisci リカルド ティッシ スター 星 クルーネック Tシャツ カットソー 黒 S
Supreme scarface アルパチーノ Tシャツ
sizeＸＬ 新品 RRL Tシャツ
16J 7165 651
Supreme-Tシャツ
《USA製》未使用 Lee リー バドワイザー☆Tシャツ M ホワイト 白
◻︎素材
FreshService FS PRINTED TEE ”GOOD”
コットン 100％
TESTAMENT 90s バンドTシャツ ロックT スラッシュメタル USA製
2000s The Sopranos BADA BING Tee
◻︎サイズ
【キムタク着用】wacko maria×invincible ハワイアンシャツ
肩幅 42cm
80s90s ニューポート Tシャツ タバコ 箱付き デッドストック Lサイズ
身幅 48cm
Girls Don’t Cry ガールズドントクライ PHINGERINコラボ
着丈 69cm
Human Made × KAWS #1 T-shirt
袖丈 21cm
SOPH. / F.C.Real Bristol Tシャツ 2枚
美品！Hysteric Glamour ロンt 日本製 L ヒスガール グリーン
◻︎状態
BALENCIAGA バレンシアガ 半袖Tシャツ 無地 ロゴ プリント 白
正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。
guernika ゲルニカ エルモ セサミストリート
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ジバンシー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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正規 16AW Givenchy ジバンシィRiccardo Tisci リカルド ティッシ スター 星 クルーネック Tシャツ カットソー 黒 S16J 7165 651◻︎素材コットン 100％◻︎サイズ肩幅 42cm身幅 48cm着丈 69cm袖丈 21cm◻︎状態正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ジバンシー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし