お知らせ ログイン 会員登録 出品
【国際ブランド】 Givenchy 正規 ジバンシィ Tシャツ 星 スター Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

正規 16AW Givenchy ジバンシィRiccardo Tisci リカルド ティッシ スター 星 クルーネック Tシャツ カットソー 黒 S
Supreme scarface アルパチーノ　Tシャツ

sizeＸＬ 新品 RRL Tシャツ
16J 7165 651
Supreme-Tシャツ

《USA製》未使用 Lee リー バドワイザー☆Tシャツ M ホワイト 白
◻︎素材
FreshService FS PRINTED TEE ”GOOD”
コットン 100％
TESTAMENT 90s バンドTシャツ ロックT スラッシュメタル USA製

2000s The Sopranos BADA BING Tee
◻︎サイズ
【キムタク着用】wacko maria×invincible ハワイアンシャツ
肩幅 42cm
80s90s ニューポート Tシャツ タバコ 箱付き デッドストック Lサイズ
身幅 48cm
Girls Don’t Cry ガールズドントクライ PHINGERINコラボ
着丈 69cm
Human Made × KAWS #1 T-shirt
袖丈 21cm
SOPH. / F.C.Real Bristol Tシャツ 2枚

美品！Hysteric Glamour ロンt 日本製 L ヒスガール グリーン
◻︎状態
BALENCIAGA バレンシアガ 半袖Tシャツ 無地 ロゴ プリント 白
正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。

guernika ゲルニカ　エルモ　セサミストリート

商品の情報

商品のサイズS
ブランドジバンシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【超人気デザイン】シュプリーム　センタースモールロゴ　人気モデル　Tシャツ

【激レア】ハードロックカフェ ドバイ

NIKE ナイキ JORDAN ジョーダン Tシャツ USA製 銀タグ NBA

【レア】Maison Margiela casa Tシャツ 半袖 メンズ 希少
正規 16AW Givenchy ジバンシィRiccardo Tisci リカルド ティッシ スター 星 クルーネック Tシャツ カットソー 黒 S16J 7165 651◻︎素材コットン 100％◻︎サイズ肩幅 42cm身幅 48cm着丈 69cm袖丈 21cm◻︎状態正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。

商品の情報

商品のサイズS
ブランドジバンシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【国際ブランド】 Givenchy 正規 ジバンシィ Tシャツ 星 スター Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

17分钟前

【国際ブランド】 Givenchy 正規 ジバンシィ Tシャツ 星 スター Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥29,600 ¥16,576

(税込) 送料込み
8
8
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

068ee1e4ad7d

 1913

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (8)

068ee1e4ad7d
【国際ブランド】 Givenchy 正規 ジバンシィ Tシャツ 星 スター Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) 【国際ブランド】 Givenchy 正規 ジバンシィ Tシャツ 星 スター Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ヤフオク! - 正規 16SS Givenchy ジバンシィ 星 スター

ヤフオク! - 正規 16SS Givenchy ジバンシィ 星 スター


メール便可/取り寄せ 正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 Tシャツ

メール便可/取り寄せ 正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 Tシャツ


正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 Tシャツ | www.ecuacionnatural.com

正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 Tシャツ | www.ecuacionnatural.com


メール便可/取り寄せ 正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 Tシャツ

メール便可/取り寄せ 正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 Tシャツ


夜空 正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 シャツ | www.kdcow.com

夜空 正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 シャツ | www.kdcow.com


メール便可/取り寄せ 正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 Tシャツ

メール便可/取り寄せ 正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 Tシャツ


メール便可/取り寄せ 正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 Tシャツ

メール便可/取り寄せ 正規 Givenchy ジバンシィ スター 星 Tシャツ

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【国際ブランド】 Givenchy 正規 ジバンシィ Tシャツ 星 スター Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
© www.inba.net, Inc.